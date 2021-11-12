海底撈（６８６２）先舊後新方式折讓８％配股，淨籌２３﹒４億元

《經濟通通訊社１２日專訊》海底撈（０６８６２）通過配售代理為大摩，以先舊後新方式

配售１﹒１５億股，佔擴大後公司已發行股本約２﹒０６％，發行價每股２０﹒４３元，比上日

收市價折讓７﹒９７％，所得款項淨額約２３﹒３７億元，當中約７億元用於提升供應鏈管理和

產品開發能力，約７億元用於償還銀行貸款融資，以及約９﹒３５億元用於集團營運資金及一般

企業用途。（ｍｈ）

