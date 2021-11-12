《專家之言－麥嘉嘉》矽晶圓出貨量創新高，買半導體ＥＴＦ回報高

《專家之言》國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）統計，第三季度，全球半導體矽晶圓

（Ｗａｆｅｒ）出貨量達３６﹒４９億平方英吋，較第二季度再增加３﹒３％，續創歷史新高。

隨著５Ｇ、ＡＩ、物聯網、自駕車等新科技應用持續成長，帶動半導體持續朝更先進的制程靠攏

，技術難度大幅增加。



＊行業龍頭均加快擴充產能，可買入ｉＳｈａｒｅｓ費城ＳＯＸＸ＊



環球半導體龍頭加速投資半導體的產能──台積電（ＴＳＭ﹒ＵＳ）、聯電

（ＵＭＣ﹒ＵＳ）、Ｉｎｔｅｌ（ＩＮＴＣ﹒ＵＳ）、三星電子及Ｇｌｏｂａｌ

Ｆｏｕｎｄｒｉｅｓ（格羅方德）（ＧＦＳ﹒ＵＳ）都大幅擴大資本開支，在強勁的終端需求疊

加晶圓廠高速興建的推動下，半導體行業持續成為環球高景氣的行業。

半導體產業鏈的上、中、下游分布相當複雜，買入追蹤「費城半導體指數」的

ｉＳｈａｒｅｓ（安碩）費城半導體ＥＴＦ（ＳＯＸＸ﹒ＵＳ），是以簡馭繁的策略，其持股包

括了招牌大廠英特爾（ＩＮＴＣ﹒ＵＳ）、ＡＭＤ；上游四大設備廠商──應用材料

（ＡＭＡＴ﹒ＵＳ）、Ｌａｍ Ｒｅｓｅａｒｃｈ（ＬＲＣＸ﹒ＵＳ）、ＡＳＭＬ

（ＡＳＭＬ﹒ＵＳ）及ＫＬＡ（ＫＬＡＣ﹒ＵＳ）；加上通訊用晶片如Ｑｕａｌｃｏｍｍ

（ＱＣＯＭ﹒ＵＳ）、Ｂｒｏａｄｃｏｍ（ＡＶＧＯ﹒ＵＳ）；還有各種轉換電路的如

Ｔｅｘａｓ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ（ＴＸＮ﹒ＵＳ）等。ＳＯＸＸ的回報相當驚人，過去一

年回報約６０％、三年回報逾２００％。



＊三星推ＥＴＦ覆蓋產業鏈上下游，追蹤指數年升逾四成＊



於香港上市半導體ＥＴＦ，繼ＧＸ中國半導體（０３１９１）及ＧＸ亞洲半導體

（０３１１９），三星彭博環球半導體（０３１３２）加入市場，讓半導體ＥＴＦ有更多選擇。

三星彭博環球半導體追蹤彭博環球半導體２０大指數，覆蓋整個產業鏈的上游及下游行業，

ＥＴＦ會直接參與７個市場，包括南韓、台灣、日本、美國、法國、荷蘭及德國半導體企業，如

Ｎｖｉｄｉａ（ＮＶＤＡ﹒ＵＳ）、台積電（ＴＳＭ﹒ＵＳ）、ＡＳＭＬ、三星電子、英特爾

（ＩＮＴＣ﹒ＵＳ）等。

截至今年１０月１５日，指數有２０隻成分股，總市值約３４２５７﹒９億美元。而截至今

年９月３０日，追蹤指數在過往一年的升幅為４４﹒４％，跑贏同期之恒生指數、標普５００及

納斯達克指數。三星彭博環球半導體於香港時間交易，方便亞洲時區的投資者以較低門檻投資環

球半導體市場的領先企業，同時分散投資風險。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》（筆

者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）



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