【海底撈配股】海底撈半日僅獲逾五千萬淨掃貨，撈唔過？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１２日報道》海底撈（０６８６２）繼上周五（５日）宣布大削

分店數目後，最新宣布折讓８％以先舊後新方式配股，集資約２３億元。消息拖累海底撈股價一

度跌穿配售價，中午仍插逾７％，為表現最差藍籌。專家認為，海底撈配股或引發餐飲股配股潮

，籲投資者短期勿沾手這板塊。



＊海底撈折讓近８％配股，拖累半日插逾７％＊



海底撈以先舊後新方式配售１﹒１５億股，相當於經擴大已發行股本約２﹒０６％，配售價

為每股２０﹒４３元，較上日收市價２２﹒２元，折讓７﹒９７％。這次集資金額達２３﹒３７

億元，主要用於提升供應鏈管理能力、產品開發、償還銀行貸款融資及補充營運資金。

海底撈低開半成，其後股價跌幅擴大，一度跌穿配股價２０﹒４３元，低見２０﹒４元，中

午跌７﹒４３％，報２０﹒５５元。其他邊爐股亦走弱，九毛九（０９９２２）及呷哺呷哺

（００５２０）分別跌２﹒４８％及１﹒５５％，報１８﹒０８元及５﹒７２元。

事實上，海底撈近期動作頻繁，上周五宣布調整門店擴張規模，計劃在今年底前逐步關停約

３００間客流量低及經營業績不如預期的門店；同時展開「啄木鳥計劃」，關注經營業績不佳的

門店及採取改善措施、適時收縮業務擴張計劃等，有關措施刺激股價最多由近期低位反彈２１％

。



＊大戶買家入市態度轉趨審慎，潘鐵珊：勿沾手餐飲股＊



香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，海底撈在股價低迷時配股屬利淡消息，加上集資用於償還債務，並非擴

充市場份額，市場解讀傾向負面。他預計，海底撈或觸發餐飲股的配股潮，以進一步補充營運資

金，應對經營成本持續上漲和業務倒退等問題。因此，他建議投資者短期不要沾手餐飲股，切忌

因股價沉底而撈貨博反彈。

不過，的確有部分市場參與者勇於入市！據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日

，海底撈錄５１７０萬元淨主動買入，是連續十六個交易日獲資金淨掃貨。不過，今天半日資金

淨掃貨金額僅佔成交金額１﹒６５％，反映參考作用不大。

若仔細分析海底撈買家入市情況，大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率為

５４：４６，數據不但不及格，而且較過往五個交易日平均的５７：４３略為轉差，反映大戶買

家入市態度轉趨審慎，且沽家略有反攻。

