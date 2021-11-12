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12/11/2021 12:31

【海底撈配股】海底撈半日僅獲逾五千萬淨掃貨，撈唔過？

　　《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１２日報道》海底撈（０６８６２）繼上周五（５日）宣布大削
分店數目後，最新宣布折讓８％以先舊後新方式配股，集資約２３億元。消息拖累海底撈股價一
度跌穿配售價，中午仍插逾７％，為表現最差藍籌。專家認為，海底撈配股或引發餐飲股配股潮
，籲投資者短期勿沾手這板塊。

＊海底撈折讓近８％配股，拖累半日插逾７％＊

　　海底撈以先舊後新方式配售１﹒１５億股，相當於經擴大已發行股本約２﹒０６％，配售價
為每股２０﹒４３元，較上日收市價２２﹒２元，折讓７﹒９７％。這次集資金額達２３﹒３７
億元，主要用於提升供應鏈管理能力、產品開發、償還銀行貸款融資及補充營運資金。　
　　海底撈低開半成，其後股價跌幅擴大，一度跌穿配股價２０﹒４３元，低見２０﹒４元，中
午跌７﹒４３％，報２０﹒５５元。其他邊爐股亦走弱，九毛九（０９９２２）及呷哺呷哺
（００５２０）分別跌２﹒４８％及１﹒５５％，報１８﹒０８元及５﹒７２元。
　　事實上，海底撈近期動作頻繁，上周五宣布調整門店擴張規模，計劃在今年底前逐步關停約
３００間客流量低及經營業績不如預期的門店；同時展開「啄木鳥計劃」，關注經營業績不佳的
門店及採取改善措施、適時收縮業務擴張計劃等，有關措施刺激股價最多由近期低位反彈２１％


＊大戶買家入市態度轉趨審慎，潘鐵珊：勿沾手餐飲股＊

　　香港股票分析師協會副主席潘鐵珊今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ　
Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，海底撈在股價低迷時配股屬利淡消息，加上集資用於償還債務，並非擴
充市場份額，市場解讀傾向負面。他預計，海底撈或觸發餐飲股的配股潮，以進一步補充營運資
金，應對經營成本持續上漲和業務倒退等問題。因此，他建議投資者短期不要沾手餐飲股，切忌
因股價沉底而撈貨博反彈。
　　不過，的確有部分市場參與者勇於入市！據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日
，海底撈錄５１７０萬元淨主動買入，是連續十六個交易日獲資金淨掃貨。不過，今天半日資金
淨掃貨金額僅佔成交金額１﹒６５％，反映參考作用不大。
　　若仔細分析海底撈買家入市情況，大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率為
５４：４６，數據不但不及格，而且較過往五個交易日平均的５７：４３略為轉差，反映大戶買
家入市態度轉趨審慎，且沽家略有反攻。

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