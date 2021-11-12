《盤後部署》恒指後市未見啟示，料二萬六見阻力

《經濟通通訊社１２日專訊》恒指高開２７４點報２５５２２點，為幾乎為全日最高位，開

市初段科技股普遍見獲利盤，拖累恒指曾倒跌數十點。其後科技股走勢普遍喘定，加上重磅內房

股升勢持續，最終恒生指數報２５３２７點，升７９點或升０﹒３２％，主板成交

１３５３﹒９２億元。國企指數報９１１４點，升６５點或升０﹒７３％。恒生科技指數報

６５６５點，升１０１點或升１﹒５６％。

滬深股市全日偏悶，軍工股領漲，地產、金融股回吐，滬綜指今日升０﹒１８％，報

３５３９﹒１點，全周漲１﹒３６％，結束兩周連跌趨勢；深成指揚０﹒０４％，創業板指軟

０﹒０９％。人民銀行連續第六日進行１０００億元人民幣７天期逆回購，今日零淨投放零回籠

，累計本周淨投放２８００億元人民幣。兩市全日成交１０９９１億元人民幣，按日減少

２﹒１％。連續第１６個交易日成交突破１萬億元人民幣。



＊應續持有科技股及工業製造股＊



港股本日高開低走，惟意料中事，始終恒指自今年起，每逢遇到阻力區後大多回踩，久而久

之成投資者的心理陰影，起碼將部分盈利落袋，甚至反手做淡，自然形成沽壓。筆者認為，現時

恒指再次處於分水嶺，至於後市方向如何，仍有待觀察。

首先，科技股走勢依然偏強，普遍沽空比率偏低，以及近五日平均繼續錄得淨流入；惟近日

見北水沽貨科技股，為科技股後續走勢增添不確定性。

然而，內房融資渠道鬆綁，估計繼續有利平保（０２３１８）為首的內險及內銀股，大機會

為後市反彈增添動力，惟筆者料恒指短線二萬六見阻力。

策略方面，筆者建議繼續留意持有科技股，以美團（０３６９０）為主，然後持有科指

ＥＴＦ。另外，繼續留意工業製造相關股份，如舜宇（０２３８２）、福萊特玻璃

（０６８６５）、京東方精電（００７１０）等股份。（ｋｓ）

