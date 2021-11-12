【外圍經濟】美國５年期國債孳息率升幅擴大至５個基點

《經濟通通訊社１２日專訊》美國國債拋售加劇，５年期孳息率漲幅擴大至５個基點，５年

平衡通脹率跳升７個基點，至破紀錄的３﹒０６％。美國１０月ＣＰＩ按年升６﹒２％，升幅逾

３０年來最大，超過經濟學界預測。而美國聯邦儲備局自本月３日宣布開始Ｔａｐｅｒ，每月減

購１００億美元國債及５０億美元按揭抵押證券。（ｊｆ）

