  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2021 09:55

【外圍經濟】美國５年期國債孳息率升幅擴大至５個基點

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國國債拋售加劇，５年期孳息率漲幅擴大至５個基點，５年
平衡通脹率跳升７個基點，至破紀錄的３﹒０６％。美國１０月ＣＰＩ按年升６﹒２％，升幅逾
３０年來最大，超過經濟學界預測。而美國聯邦儲備局自本月３日宣布開始Ｔａｐｅｒ，每月減
購１００億美元國債及５０億美元按揭抵押證券。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning12/11/2021
潘鐵珊：中芯高層變動對研發影響微　料回落至22元有支持
財經熱話12/11/2021
《講股論勢－鄭廣復》美國步向技術性經濟衰退 特斯拉750才博
中國故事11/11/2021
《神州經脈》中美發氣候宣言　監管釋流動性救房企　滬指返三千五
財經熱話11/11/2021
【騰訊績後】三大業務成騰訊未來增長引擎　專家籲候低伺機買入！
財經熱話11/11/2021
《雙11狂熱》阿里京東銷售再傳捷報　惟監管陰霾後市難盡樂觀
市場動向11/11/2021
198理財的誕生 自於初心一個「懶」字
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金