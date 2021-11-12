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12/11/2021 15:13

【外圍經濟】豐田車廠下月恢復產能料產８０萬輛車

　　《經濟通通訊社１２日專訊》日本豐田汽車公司公布１２月生產計劃，全國１４家工廠的
２８條生產線，時隔７個月再次全部恢復正常運作。
　　豐田透露，生產線恢復正常是因為，東南亞因新冠疫情而導致的零件採購短缺逐步緩解。預
計１２月產車輛將在８０萬左右，包括國內３０萬輛，國外５０萬輛，超過了去年同期的７６萬
輛。（ｊｆ）

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