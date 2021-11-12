  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/11/2021 18:12

《台股攻略－黃振宇》電子權值股轉強，元宇宙概念股上升

　　《台股攻略》台股在電子權值股帶動下，加權指數今日（１２日）開高走高。元字宙及塑膠
板塊亦獲資金追捧，大市突破１７６００點關口後放緩，指數升幅收窄，最終收１７５１８點，
升６６點，成交金額為新台幣３６６９﹒６２億元。
　　電子權值股的台積電收新台幣６０４元，微跌０﹒３％；聯發科收新台幣９８３元，升３％
；鴻海受惠旺季，加上成本優化，今日公布第三季稅後純利新台幣３６９﹒８４億元，按年增
２０％，累計前三季稅後純利新台幣９４９﹒２５億元，按年增７０％，股價升１﹒４％，收新
台幣１０９元；日月光投控升１﹒５％，大立光升１﹒４％，矽力─ＫＹ升５﹒４％。ＭＳＣＩ
明晟公布最新半年度調整，ＭＳＣＩ台灣指數成分股方面，新增力旺、譜瑞─ＫＹ及旭隼３隻股
份，剔出華新科、力成及群聯３隻股份。另外，元宇宙概念股上升，宏達電?威盛?位速?中光
電及驊訊漲停，鈺創及智崴升超過７％，揚明光及凌陽升超過４％，光磊升１﹒４％。ＩＣ設計
板塊的金麗科?普誠及凱鈺漲停，沛亨升５﹒６％，尼克森升３﹒８％，富鼎及新唐均升
１﹒９％。台塑四寶的台塑?南亞?台化及台塑化均升０﹒５％至１﹒９％。橡膠股的國際中橡
旗下「龐貝氏症」孤兒藥，與被授權人Ｇｅｎｚｙｍｅ權利金爭議仲裁取得和解，對方將支付
１﹒８億美元，消息刺激國際中橡股價漲停，收新台幣２７元。代工大廠廣達的筆電出貨較上季
下滑，但在產品組合優化，今日公布第三季稅後純利達新台幣９３﹒７２億元，按年增
１１６﹒０４％，單季毛利率衝上６﹒７６％，再創單季新高。
　　市場預期中美元首最快於下周舉行視像會議，方向仍未明確，預料大市仍然波幅。選股方面
，投資者宜留意踏入第四季旺季的科技權值股、新世代概念股及電動車概念股為主，建議在大市
調整時趁低吸納相關優質股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/11/2021
《神州經脈》中美續就下周會晤溝通　房企連發中票補血　滬指悶升
財經熱話12/11/2021
《股市一周》內房股再現解困曙光 恒指回升但仍受制廿天線
財經熱話12/11/2021
金價連升6日高位徘徊金礦股穩升　靈寶黃金配股予主要股東飆8%
市場動向12/11/2021
【#小資仔女注意】高息儲蓄保 召喚收息一族關注組！
財經熱話12/11/2021
大行點評瑞聲季績　一表睇清
財經熱話12/11/2021
【海底撈配股】海底撈半日僅獲逾五千萬淨掃貨　撈唔過？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金