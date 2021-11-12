《台股攻略－黃振宇》電子權值股轉強，元宇宙概念股上升

《台股攻略》台股在電子權值股帶動下，加權指數今日（１２日）開高走高。元字宙及塑膠

板塊亦獲資金追捧，大市突破１７６００點關口後放緩，指數升幅收窄，最終收１７５１８點，

升６６點，成交金額為新台幣３６６９﹒６２億元。

電子權值股的台積電收新台幣６０４元，微跌０﹒３％；聯發科收新台幣９８３元，升３％

；鴻海受惠旺季，加上成本優化，今日公布第三季稅後純利新台幣３６９﹒８４億元，按年增

２０％，累計前三季稅後純利新台幣９４９﹒２５億元，按年增７０％，股價升１﹒４％，收新

台幣１０９元；日月光投控升１﹒５％，大立光升１﹒４％，矽力─ＫＹ升５﹒４％。ＭＳＣＩ

明晟公布最新半年度調整，ＭＳＣＩ台灣指數成分股方面，新增力旺、譜瑞─ＫＹ及旭隼３隻股

份，剔出華新科、力成及群聯３隻股份。另外，元宇宙概念股上升，宏達電?威盛?位速?中光

電及驊訊漲停，鈺創及智崴升超過７％，揚明光及凌陽升超過４％，光磊升１﹒４％。ＩＣ設計

板塊的金麗科?普誠及凱鈺漲停，沛亨升５﹒６％，尼克森升３﹒８％，富鼎及新唐均升

１﹒９％。台塑四寶的台塑?南亞?台化及台塑化均升０﹒５％至１﹒９％。橡膠股的國際中橡

旗下「龐貝氏症」孤兒藥，與被授權人Ｇｅｎｚｙｍｅ權利金爭議仲裁取得和解，對方將支付

１﹒８億美元，消息刺激國際中橡股價漲停，收新台幣２７元。代工大廠廣達的筆電出貨較上季

下滑，但在產品組合優化，今日公布第三季稅後純利達新台幣９３﹒７２億元，按年增

１１６﹒０４％，單季毛利率衝上６﹒７６％，再創單季新高。

市場預期中美元首最快於下周舉行視像會議，方向仍未明確，預料大市仍然波幅。選股方面

，投資者宜留意踏入第四季旺季的科技權值股、新世代概念股及電動車概念股為主，建議在大市

調整時趁低吸納相關優質股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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