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即市新聞

12/11/2021 11:10

《窩輪豪情－梁業豪》本月底前好友大戶進攻目標恒指２６０９９

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
必需性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為農
夫山泉（０９６３３）、網易（０９９９９）與京東集團（０９６１８），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選華潤燃氣（０１１９３）、港鐵（０００６６）與長實集團（０１１１３）。
　　雖然今早（１２日）港股有力再升，大市的上升動力明顯減弱。現貨主板市場內，現錄得資
金淨主動買入不足１４億元，充分證明了筆者上述看法。至少於最近５１個交易日內，均未見錄
得資金淨主動賣出，反映出近期市場參與者普遍於低位入市掃貨。恒指牛熊證街貨分布圖方面，
現以收回價範圍２４４００－２４４９９的總街貨量最多，支持力等同１６１２張恒指期貨好倉
。觀乎當前市況，被強制性收回的機會暫屬不大，至於恒指熊證，收回價範圍２６０００－
２６０９９共錄得２１隻熊，阻力等同７１２張恒指期貨淡倉，成為本月底前好友殺戮對象的機
會不弱。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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