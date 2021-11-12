【虛幣世界】比特幣走勢漸趨穩定，分析師料還會上漲

《經濟通通訊社記者李皆穎１０日報道》比特幣價格近期漸趨穩定，雖然仍有短暫波幅，但

有分析師預計比特幣仍會上揚，ＤａｉｌｙＦＸ 的分析師 Ｎｉｃｈｏｌａｓ Ｃａｗｌｅｙ

表示，比特幣和以泰幣的長期交易者可能會利用最近的拋售來建立自己的好倉，因為未來的情緒

仍然樂觀。其他分析師則指出，即將到來的比特幣區塊鏈 Ｔａｐｒｏｏｔ 升級是對比特幣價

格的看漲因素。

而其他山寨幣仍有憧憬，據Ｃｏｉｎｂａｓｅ數據顯示，柴犬幣繼續以 １８﹒１６％ 的

市場份額主導 Ｃｏｉｎｂａｓｅ 交易量市場份額，而以太幣和比特幣分別為１２﹒７％和

１０﹒８５％。雖然柴犬幣近期走勢輕微回吐，但仍有成交支持，投資者憧憬柴犬幣年尾將會退

出自家區塊鏈，屆時不論柴犬幣的交易或者其相關ＮＦＴ，在交易成本上有望下跌。

要虛擬貨幣價格現時回穩，據經濟通據數顯示，比特幣現報６４８４２﹒９４元（美元．下

同），升０﹒１１％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４７３３﹒９７元，升０﹒３２％；

艾達幣報２﹒０８５元，升０﹒２９％；瑞波幣報１﹒２２５元，升０﹒８９％。



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