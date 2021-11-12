《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ急漲生產性通脹衝擊深遠

《談國論企》中國的工業生產者出廠者價格ＰＰＩ於２０２１年１０月份同比增長，不僅繼

９月份重越雙位數惡況，更加快上升速度，引人以深憂者。歐美重啟經濟未有同時強化生產供應

，使商品以至能源、原材料等價格你追我趕的飆升，而新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９惡疫使供應鏈

、海上航運等，對ＰＰＩ造成深重壓力和使美國消費物價ＣＰＩ急漲，中國的通脹亦較快抬頭。

世界各地必須強化能源及商品產銷，甚至加息控通脹的壓力，經濟存困日甚。



＊通貨加速膨脹或促央行提早加息＊



從中國和美國的最近幾個月的主要數據，可見生產物價以及消費價格，都出現加速上升和雙

翼齊飛態勢，對仍受惡疫深困的環球經濟帶來相當深重的壓力。

先談中國。來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國的工業生產者出廠價格在２０２１

年１０月份同比上升１３﹒５％，比對上一個月的１０﹒７％大幅攀升２﹒８個百分點，較９月

份的１﹒２個百分點環比增幅多增１﹒６個百分點，不僅是逐月加大升幅，而且是連續第二個月

以雙位數上升，乃一直受困於（甲）國際能源、資源價格不斷明顯走高，使中國的相關工業生產

品購進價格，面對日益強烈向上壓力，特別是（Ｉ）燃料、動類生產品的購進價格，於２０２１

年１０月份同比飆升４０﹒７％，較９月份的３０﹒３％升幅環比急漲１０﹒４個百分點，而此

項目年初的１月份還是下跌４﹒８％，可見漲勢大有風高浪急之概。

正正因為燃料動類的購進價格急升，故相關產品的出廠價格亦得隨之而大幅上漲，引人以憂

者為（ｉ）煤炭開採及洗選業產品的出廠價格於１０月份同比飆升１﹒０３倍，顯然受到世界各

國制定及落實碳中和等節能減排計劃，煤炭污染度高，是首當其衝的壓抑對象，惟以發電為主的

煤炭需求不可能一下性急減，遂使煤價在供應不足惡境下急升。

其他能源產品價格亦快速上漲，如（ｉｉ）石油和天然氣開採業的出廠價格於是月份同比升

５９﹒７

％，環比增長１６﹒１個百分點，即使不及５月份的９９﹒１％升幅，卻仍是異常高增長；

（ｉｉｉ）石油煤炭及其他燃料加工業出廠價格，同比急升５３％，為今年最高增長的月份。

倫敦及紐約原油每桶價格在２０１２年１０月第二個星期升越８０美元，至今一直在此價以

上反覆，估計未來一段時間向上形態不變，因：石油消耗國需求回復至疫前甚至更高水平，但惡

疫使環球海上運輸大阻塞劣像，供不應求。

正正因為能源價格仍浮沉於走高後的水平，故中國居民消費價格ＣＰＩ中交通工具燃料分類

指數，於２０２１年１０月份同比上升３１﹒４％，較９月份的２２﹒８％高８﹒６個百分點，

隱憂和壓力可謂相當沉重也。

但金屬材料類產品的價格尚穩於漲後踞相對高水平：（ＩＩ）黑色金屬材料生產品購進價格

，於２０２１年１０月份同比增長２２﹒６％，環比低０﹒７個百分點，而黑色金屬礦採選業的

出廠價格是同比上升１７﹒２％，比９月份的２９﹒４％低１２﹒３個百分點，升幅無疑明顯收

窄，仍有繼續下調的需要。

（ＩＩＩ）有色金屬材料及電線生產品的購進價格是月份同比上升２５﹒８％環比增３﹒２

個百分點，使有色金屬治煉及壓延加工業產品的出廠價上升２９﹒４％，有色金屬礦採選業出廠

價格升幅為１２﹒７％。

再看（乙）高技術、高設備的行業，所受能源、資源價升的影響不大，如：（１）計算機、

通信和其他電子設備業出廠價格於２０２１年１０月份同比略升１﹒６％，（２）鐵路、船舶、

航空航天及其他交通服務價升１﹒５％，（３）汽車製造業回落０﹒１％，（４）通用設備製造

業升２﹒７％。中國經濟續可提質成長的同時，高技術產品成本壓力相對有限，啟示良好。



＊民生用品價格穩定亦為良性因素＊



最重要者，當然為（丙）ＰＰＩ中的生活資料大項出廠價的分類指數，於２０２１年１０月

份的同比增長０﹒６％，略高於９月份的０﹒４％；食品分類指數升１％，環比回升０﹒３百分

點；一般日用品升０﹒８％，環比升０﹒４個百分點；衣著分類指數升１％；和耐用消費品分類

指數跌０﹒１％。

至於美國，消費物價指數ＣＰＩ於１０月攀升至６﹒２％，為自１９９０年以來之最高，能

源、食品、汽車和租金皆升，顯通脹不再僅受疫情之壓，重啟經濟而生產不足，衝擊更大。尤其

需要高度留意的，為美國的生產物價指數ＰＰＩ於是月升８﹒６％，對ＣＰＩ的中短期有不輕壓

力。

相信美國聯邦儲備局不僅繼續縮減買債規模，甚至有可能較預期的提早加息。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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