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12/11/2021 09:24

《異動股》科技股普遍高開，騰訊升２％，京東飆半成，美團揚３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒１４％，報４８７﹒８元，該
股成交約１１０萬股，涉資５﹒３６億元。
　　美團（０３６９０）升２﹒６２％，報２８９﹒８元；阿里（０９９８８）升０﹒９８％，
報１６４﹒８元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升２﹒１３％，報６７０元；京東集團
（０９６１８）升４﹒９８％報３２９元。
　　阿里巴巴旗下天貓雙１１促銷活動落下帷幕，為期１１天的活動共錄得商品成交額
（ＧＭＶ）５４０３億元人民幣，按年增長８﹒４５％，但增速明顯放緩，也是自０９年雙１１
活動舉辦以來，增幅首次僅錄得單位數增長。
　　京東（０９６１８）表示，截至１１月１１日２３時５９分，「京東１１．１１」累計下單
金額達３４９１億元人民幣，創下新的紀錄，已遠超去年同期的２７１５億元。
　　現時，恒生指數報２５５２２，升２７４點或升１﹒０９％，主板成交５７﹒８８億元。國
企指數報９１８６，升１３７點或升１﹒５２％。恒生科技指數報６５７６，升１１１點或升
１﹒７３％。
　　即月期指新報２５４７６，升２７５點，低水４７點。即月國指期貨報９１８１，升１５１
點，低水５點。即月科指期貨新報６５８５，升１２４點，高水９點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊（００７００）　　　４８７﹒８元　升２﹒１４％
　　美團（０３６９０）　　　２８９﹒８元　升２﹒６２％
　　阿里（０９９８８）　　　１６４﹒８元　升０﹒９８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　６７０元　升２﹒１３％
　　京東集團（０９６１８）　　　３２９元　升４﹒９８％
　　百度（０９８８８）　　　　　１６２元　升０﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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