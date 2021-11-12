《異動股》科技股普遍高開，騰訊升２％，京東飆半成，美團揚３％

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒１４％，報４８７﹒８元，該
股成交約１１０萬股，涉資５﹒３６億元。
美團（０３６９０）升２﹒６２％，報２８９﹒８元；阿里（０９９８８）升０﹒９８％，
報１６４﹒８元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升２﹒１３％，報６７０元；京東集團
（０９６１８）升４﹒９８％報３２９元。
阿里巴巴旗下天貓雙１１促銷活動落下帷幕，為期１１天的活動共錄得商品成交額
（ＧＭＶ）５４０３億元人民幣，按年增長８﹒４５％，但增速明顯放緩，也是自０９年雙１１
活動舉辦以來，增幅首次僅錄得單位數增長。
京東（０９６１８）表示，截至１１月１１日２３時５９分，「京東１１．１１」累計下單
金額達３４９１億元人民幣，創下新的紀錄，已遠超去年同期的２７１５億元。
現時，恒生指數報２５５２２，升２７４點或升１﹒０９％，主板成交５７﹒８８億元。國
企指數報９１８６，升１３７點或升１﹒５２％。恒生科技指數報６５７６，升１１１點或升
１﹒７３％。
即月期指新報２５４７６，升２７５點，低水４７點。即月國指期貨報９１８１，升１５１
點，低水５點。即月科指期貨新報６５８５，升１２４點，高水９點。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊（００７００） ４８７﹒８元 升２﹒１４％
美團（０３６９０） ２８９﹒８元 升２﹒６２％
阿里（０９９８８） １６４﹒８元 升０﹒９８％
嗶哩嗶哩（０９６２６） ６７０元 升２﹒１３％
京東集團（０９６１８） ３２９元 升４﹒９８％
百度（０９８８８） １６２元 升０﹒９３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動