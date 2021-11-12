《異動股》科技股普遍高開，騰訊升２％，京東飆半成，美團揚３％

《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）現價升２﹒１４％，報４８７﹒８元，該

股成交約１１０萬股，涉資５﹒３６億元。

美團（０３６９０）升２﹒６２％，報２８９﹒８元；阿里（０９９８８）升０﹒９８％，

報１６４﹒８元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升２﹒１３％，報６７０元；京東集團

（０９６１８）升４﹒９８％報３２９元。

阿里巴巴旗下天貓雙１１促銷活動落下帷幕，為期１１天的活動共錄得商品成交額

（ＧＭＶ）５４０３億元人民幣，按年增長８﹒４５％，但增速明顯放緩，也是自０９年雙１１

活動舉辦以來，增幅首次僅錄得單位數增長。

京東（０９６１８）表示，截至１１月１１日２３時５９分，「京東１１．１１」累計下單

金額達３４９１億元人民幣，創下新的紀錄，已遠超去年同期的２７１５億元。

現時，恒生指數報２５５２２，升２７４點或升１﹒０９％，主板成交５７﹒８８億元。國

企指數報９１８６，升１３７點或升１﹒５２％。恒生科技指數報６５７６，升１１１點或升

１﹒７３％。

即月期指新報２５４７６，升２７５點，低水４７點。即月國指期貨報９１８１，升１５１

點，低水５點。即月科指期貨新報６５８５，升１２４點，高水９點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ４８７﹒８元 升２﹒１４％

美團（０３６９０） ２８９﹒８元 升２﹒６２％

阿里（０９９８８） １６４﹒８元 升０﹒９８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６７０元 升２﹒１３％

京東集團（０９６１８） ３２９元 升４﹒９８％

百度（０９８８８） １６２元 升０﹒９３％

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（ｋｓ）

