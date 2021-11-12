【六中全會】中宣部：審議通過《決議》影響深遠，?兩大特點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中共中央就黨的十九屆六中全會精神舉行

發布會，中央宣傳部副部長王曉暉表示，六中全會最重要的成果，是審議通過了《中共中央關於

黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。《決議》通篇融匯了百年來中國共產黨踐行為中國

人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命所進行的奮鬥、犧牲和創造，深刻揭示了「過去我們

為什麼能夠成功、未來我們怎樣才能繼續成功」。所以，相信這次全會必將對推動全黨統一思想

、統一意志、統一行動，團結帶領全國各族人民以史為鑒、開創未來，在新時代更好堅持和發展

中國特色社會主義產生重大而深遠的影響。



＊王曉暉：儘管黨的工作中也出現過問題，但總體發展順利＊



全會通過的《決議》共七個部分，在內容擺布上有兩個特點：第一個特點是，與前兩個歷史

決議主要總結黨的歷史教訓、分清歷史是非不同，這次主要總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經

驗。從建黨到改革開放之初，黨的歷史上的重大是非問題，前兩個歷史決議基本都解決了，其基

本論述和結論至今仍然是適用的。王曉暉表示，改革開放以來，儘管黨的工作中也出現過一些問

題，但總體上黨和國家事業發展是順利的，前進方向是正確的，取得的成就是舉世矚目的。《決

議》把著力點放在總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗上，符合實際，有利於推動全黨增長智

慧、增進團結、增加信心、增強鬥志。

第二個特點是，黨的十一屆三中全會召開二十周年、三十周年、四十周年也都作過了系統總

結。基於此，這次《決議》突出中國特色社會主義新時代這個重點，用較大篇幅總結黨的十八大

以來的原創性思想、變革性實踐、突破性進展和標誌性成果。這有利於引導全黨全國各族人民進

一步堅定信心、聚焦我們正在做的事情，以更加昂揚的姿態邁進新徵程、建功新時代。

