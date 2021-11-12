【六中全會】中財辦：推動共同富裕，解決發展問題是第一位

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在中

宣部發布會表示，推動共同富裕，解決發展問題是第一位的，分配問題也很重要，但不能僅僅靠

分配來實現共同富裕。中國人均國內生產總值雖然已經超過１萬美元，但還沒有達到高收入國家

的水平，即使把現在所有的國民收入全部平均分配，也還達不到共同富裕。共同富裕沒有捷徑，

不是變戲法，必須靠１４億多中國人民艱苦奮鬥來實現。



＊經濟波動是短期現象，共同富裕是長期目標＊



韓文秀表示，第一，推動共同富裕，需要實現高質量發展。要堅持以人民為中心的發展思想

，保障人民在參與發展中機會公平、規則公平、權利公平，共同創造社會財富，共同分享發展成

果。可以說，推動高質量發展的過程就是解決發展不平衡不充分這一主要矛盾的過程，是提高中

等收入者比重、優化分配結構的過程，是促進人的全面發展、推動共同富裕的過程。他稱，經濟

波動是短期現象，共同富裕是長期目標。中國經濟擁有健康的基本面、巨大的內需潛力和發展空

間，完全能夠實現長期持續健康發展，為扎實推動共同富裕提供更為雄厚的物質基礎。

第二，推動共同富裕，需要構建體現效率、促進公平的收入分配體系。初次分配對於最終分

配格局的形成具有基礎性作用。通過完善稅收制度、提高直接稅比重、加強稅收徵管，更好發揮

收入調節功能。同時，還要健全社會保障體系，完善轉移支付制度，加大對低收入者和困難地區

的支持與幫扶，更好地發揮兜底提低的作用，努力使橄欖型分配結構的兩頭更小一些、中間更大

一些。



＊絕不能「殺富致貧」，不能搞「逼捐」＊



第三，推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」。企業家為共同富裕做貢獻有多種渠道和

方式，最基本的就是要做到合法誠信經營，照章納稅，履行社會責任，善待員工和客戶，保護勞

動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的「本分」，也是為共同

富裕做貢獻的「正道」。

同時，國家鼓勵支持企業和企業家在有意願、有能力的情況下積極參與公益慈善事業，這在

客觀上也會起到第三次分配的作用。但是，慈善捐贈是自願行為，絕不能「殺富濟貧」「殺富致

貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的目的。

