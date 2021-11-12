《美元走勢－羅明立》歐元跌至接近１﹒１４初步支持，不排除反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１４﹒２２ １１４﹒３０ １１４﹒０４

歐元╱美元 １﹒１４４５ １﹒１４４８ １﹒１４３６

英鎊╱美元 １﹒３３７２ １﹒３３７２ １﹒３３５３

美元╱瑞郎 ０﹒９２２３ ０﹒９２２９ ０﹒９２１２

美元╱港元 ７﹒７９２３ ７﹒７９３１ ７﹒７８９９

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《美元走勢》英國第三季ＧＤＰ按年增長放緩至６﹒６％，低於預期的６﹒８％，９月工業

及製造業產出亦弱於預期。美國由於假期休市，無經濟數據公布。日前的通脹數據令投資者進一

步為貨幣政策的更早調整做準備，高通脹持續可能逼使美國聯儲局加大減少買債的幅度，甚至更

早加息，刺激美匯指數升上９５﹒２６。估計美匯仍有上升動，先挑戰９５﹒８０╱９６﹒００

。

非美貨幣全面受壓，歐元跌至１﹒１４３５，接近１﹒１４的初步支持，不排除有機會反彈

，不妨候高才做空。美元兌加元升穿５０天線後進一步做好，逼近１﹒２６，估計１﹒２６００

╱５０有阻力，紐約期油在８５美元附近受到較大阻礙，短期關注美國會否有措施緩解油價上升

壓力，可能要回撤試承接力，５０天線的７８美元重要支持。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１５３０ １﹒１４３０ １﹒１５８０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 賣出澳元 ０﹒７３４０ ０﹒７２４０ ０﹒７３８０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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