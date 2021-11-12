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12/11/2021 17:28

【企業盈喜】華盛國際控股料中期多賺１﹒１倍至不少於二千萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》華盛國際控股（０１３２３）公布，集團預期截至２０２１年
９月３０日止六個月錄得淨利潤不少於２０００萬元，按年升１﹒１１倍。
　　淨利潤增加主要由於整體營運效率提升，導致集團混凝土業務的毛利率增加約３％，銷售及
分銷及行政開支與相應期間比較合共減少約５％；集團家庭消耗品業務的收益貢獻增加約５００
萬元；融資成本減少約１０３０萬元；及出售附屬公司錄得一次性收益約９７０萬元。（ｃｗ）

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