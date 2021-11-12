《本港經濟》第三季ＧＤＰ按年增長放緩至５﹒４％

《經濟通通訊社１２日專訊》根據政府統計處今日發布的修訂數字指，隨著全球經濟活動進

一步恢復，以及本地疫情穩定，香港經濟復甦在第三季更形穩固。實質本地生產總值在第三季按

年增長５﹒４％，較第二季增幅７﹒６％有所放緩，與預估初值相同。升幅有所緩和是由於今年

上半年增長較預期強勁以及比較基數較高。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季輕微上升０﹒１％（和預先估計相同

），上一季則下跌０﹒９％。

首三季合計，實質本地生產總值按年增長７％。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總

值在第三季輕微上升０﹒１％。



＊基本通脹率第三季加劇至１﹒１％＊



基本綜合消費物價指數在第三季按年上升１﹒１％，升幅高於上一季的０﹒３％，部分原因

是一些消費相關項目的價格隨著本地疫情穩定和消費需求好轉而錄得較大升幅，而某些消費物價

指數組成項目的比較基數偏低，也是相關因素。

展望未來，隨著經濟復蘇和進口價格上升，整體通脹壓力在短期內料會增加，但基本消費物

價通脹在今年餘下時間應維持受控。考慮到今年首三季基本消費物價通脹為０﹒４％，今年基本

消費物價通脹率預測由８月時覆檢的１％下調至０﹒７％。相應的整體消費物價通脹率預測為

１﹒６％。（ｃｌ）

