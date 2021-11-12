越秀房託：收購廣州核心商廈後料增厚每個基金單位分派約３﹒４％

《經濟通通訊社１２日專訊》越秀房產信託基金（００４０５）早前公布，以近７８億元人

民幣向越秀地產（００１２３）收購位於廣州市天河區的越秀金融大廈，當中的約３２﹒６１億

元人民幣，折合約３９﹒１９億港元，將以「１００供３７」供股，供股價為每股３﹒２港元。



＊收購廣州核心商廈後ＤＰＵ料提升３﹒４％＊



該基金今日在媒體見面會上表示，於收購事項後，該物業將成為越秀房產基金在珠江新城核

心區的第二項優質物業，將提供額外的可分配收入來源，減少現有組合對廣州國金中心的收入依

賴，及增強及擴大物業組合，按今年上半年交易前每個基金單位可分派收入（ＤＰＵ）

０﹒１０２元人民幣計，收購後ＤＰＵ料提升３﹒４％至０﹒１０５５元人幣；ＤＰＵ分派率由

６﹒６８％，提升７﹒２個百分點至７﹒１６％。

越秀房產基金主席、執行董事及行政總裁林德良表示，收購後單位分派額度及比率均有增厚

，加上是次收購的越秀金融大廈對價有２﹒９％的折讓，僅為４５８２９元每平方米，較廣州國

金中心約５﹒８萬平方米相宜。此外，儘管經濟受疫情影響，廣州的辦公室空置率約為７－８％

，屬全國最低的水平，看好廣州的產業動能，料企業會源源不絕進駐廣州核心區域。



＊基金旗下項目平均淨租金回報約４％＊



林德良指，基金旗下的項目平均淨租金回報為約４％，但該物業則達４﹒５％，認為項目回

報頗為優厚。同時，是次收購的銀行融資成本平均為１﹒３７％，屬較低水平，形容是收購良機

。而由於物業樓齡較低，收購後能令基金旗下的物業平均樓齡由１４﹒２年降低至１３﹒４年，

對成長性物業佔比愈來愈多，物業組合更具活力。他又指，基金用上有限合伙的企業架構進行交

易，對項目有正面貢獻，形容該交易架構是「用心良苦」，未來亦會留意不同的投資收購機會。

他強調，該物業是廣州珠江新城ＣＢＤ核心區的稀缺優質國際甲級商廈，是次收購可為越秀

房產基金增加一個舉足輕重的地標性資產。是次收購讓基金捕捉粵港澳大灣區及廣州強勁的經濟

基礎及持續增長的商業物業市場，優化及擴大越秀房產基金資產組合，並帶來長期及穩定的收入

來源。（ａｃ）







