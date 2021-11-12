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12/11/2021 19:12

《再戰明天》英央行總裁講話，中國公布多項數據

　　《經濟通通訊社１２日專訊》英央行總裁講話，及中國公布多項數據，料為下周初市場焦點

　　各國重要經濟活動方面，１５日９：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在與商界領袖召開的
線上會議上講話。１５日晚９：００ｐｍ，西班牙央行總裁德科斯主持金融市場協會的一場講座
。１５日晚１０：３０ｐｍ，英國央行總裁貝利就維持利率不變決定對議員講話。

＊日本公布第三季ＧＤＰ，美紐約聯儲製造業指數＊

　　數據方面，１５日７：５０ａｍ，日本公布第三季國內生產總值，季率料由０﹒５％逆轉至
下滑０﹒２％。９：３０ａｍ，中國公布１０月新屋價格。１０：００ａｍ，中國公布１０月工
業生產，年率料由３﹒１％降至３％，年率料由１１﹒８％降至１０﹒８％；１０月零售銷售，
年率料由４﹒４％降至３﹒８％，年率料由１６﹒４％降至１４﹒８％。１２：３０ｐｍ，日本
公布９月產能利用率；９月工業生產。６：００ｐｍ，歐元區公布９月貿易收支。９：３０ｐｍ
，美國公布１１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由１９﹒８升至２０﹒２。
　　在本港，下周日公布業績的公司有：中生北控（０８２４７），下周一公布業績的公司有：
卓珈（０１８２７）、中國黃金（０２０９９）、偉易達（００３０３）、中滙（００３８２）
、亞洲資產（０８０２５）、麒麟（０８１０９）、法諾（０８１５３）、超人智能
（０８１７６）、官醞（０８５１３）。（ｗａ）

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