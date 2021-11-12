【企業盈喜】智勤控股（０９９１３）料中期多賺不少於４０％

《經濟通通訊社１２日專訊》智勤控股（０９９１３）公布，集團預期截至２０２１年９月
３０日止六個月純利將按年升不少於４０％，主要由於於２０２１年３月開展的電子商務業務在
該期間快速增長，導致溢利增加及相較於去年同期產生的上市開支９１０萬元，該期間並無錄得
上市開支，導致成本降低。（ｃｗ）
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