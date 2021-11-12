【企業盈警】煜榮集團（１５３６）料中期轉盈為虧蝕不少於５０萬

《經濟通通訊社１２日專訊》煜榮集團（０１５３６）公布，預期於截至今年９月３０日止

六個月錄得之綜合淨虧損為不少於５０萬元，而去年同期之綜合純利則約為７３０萬元。

有關減少乃主要歸因於毛利及毛利率有所下跌，原因是集團產品售價因應香港市場競爭激烈

而下降，以及人民幣升值，而集團的大部分採購均以人民幣進行。（ｂｎ）

