【企業盈喜】中國投資開發料中期綜合溢利淨額不少於５００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》中國投資開發（００２０４）公布，集團預期截至今年９月
３０日止六個月業績虧轉盈，將錄得綜合溢利淨額不少於５００萬元。
期內轉虧為盈，主要由於集團因隨後部分收回而就先前對若干潛在投資項目支付的可退還按
金作出的減值虧損作撥回；外幣餘額折算產生的匯兌收益；以公允價值計量且其變動計入損益的
金融資產的利息收入增加。（ｂｎ）
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