【企業盈警】中港照相料中期錄股東應佔淨溢利不多於３５０萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》中港照相（０１１２３）公布，截至２０２１年９月３０日止

六個月，預期錄得不多於３５０萬元的股東應佔淨溢利，去年同期的溢利則約為１８７０萬元。

溢利減少主要歸因於集團於期間並無獲得如去年同期由香港特別行政區政府設立的防疫抗疫

基金所發放的非經常性政府補貼與及業主的租金寬減減少。（ｂｎ）

