【企業盈警】中港照相料中期錄股東應佔淨溢利不多於３５０萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》中港照相（０１１２３）公布，截至２０２１年９月３０日止
六個月，預期錄得不多於３５０萬元的股東應佔淨溢利，去年同期的溢利則約為１８７０萬元。
溢利減少主要歸因於集團於期間並無獲得如去年同期由香港特別行政區政府設立的防疫抗疫
基金所發放的非經常性政府補貼與及業主的租金寬減減少。（ｂｎ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事12/11/2021
《神州經脈》中美續就下周會晤溝通 房企連發中票補血 滬指悶升
|財經熱話12/11/2021
《股市一周》內房股再現解困曙光 恒指回升但仍受制廿天線
|財經熱話12/11/2021
金價連升6日高位徘徊金礦股穩升 靈寶黃金配股予主要股東飆8%
|市場動向12/11/2021
【#小資仔女注意】高息儲蓄保 召喚收息一族關注組！
|財經熱話12/11/2021
大行點評瑞聲季績 一表睇清
|財經熱話12/11/2021
【海底撈配股】海底撈半日僅獲逾五千萬淨掃貨 撈唔過？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰