【企業盈警】民商創科料中期轉盈為虧蝕不超過１００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》民商創科（０１６３２）公布，預期集團將於截至２０２１年

９月３０日止六個月錄得不超過１００萬元之公司股東應佔虧損，而去年同期則錄得公司股東應

佔純利約５９０萬元。

主要由於收益成本增加，尤其是科技服務業務的廣告及推廣成本；及其他收入下降，主要為

集團於２０２０年９月３０日止六個月期間收到非經常性政府補助所致。（ｂｎ）

