【企業盈警】新源萬恒控股料中期虧損將按年減少最多３９００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》新源萬恒控股（０２３２６）公布，預期截至今年９月３０日

止六個月，公司擁有人應佔虧損將較按年減少介乎約３５００萬元至３９００萬元。

此乃由於下列原因：由於管理層實施的緊縮措施，期內行政開支較上一年度同期有所減少；

集團的外匯風險於期內進一步降低，因此，期內所錄得的主要與人民幣及美元有關的外匯風險

所產生的匯兌虧損淨額遠低於截至去年同期所錄得之匯兌虧損淨額等因素。（ｂｎ）

