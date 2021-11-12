《小傳日記》科股高開就獲利，魚缸竟然無落地！

《小傳日記》魚缸高開２７４點報２５５２２點，為幾乎為全日最高位，開市初段科技股普
遍見獲利盤，大家都覺得有食唔食罪大惡極，搞到魚缸曾倒跌數十點。其後科技股走勢普遍喘定
，加上重磅內房股有買盤，最終魚缸收報２５３２７點，升７９點或升唔夠１巴仙，主板成交
１３５３﹒９２億銀。國企指數報９１１４點，升６５點或升１巴仙。恒生科技指數報６５６５
點，升１０１點或升２巴仙。
滬深股市全日偏悶，滬綜指今日升唔夠１巴仙，報３５３９﹒１點，全周漲１﹒３６巴仙，
結束兩周連跌趨勢；深成指揚唔夠１巴仙，創業板指軟唔夠１巴仙。連續第１６個交易日成交突
破１萬億人民幣。
科技股繼續為大家焦點，龍頭股份繼續有買盤。美團（０３６９０）升３巴仙，報
２８９﹒８銀；
騰訊（００７００）升２巴仙，報４８５﹒２銀；阿里（０９９８８）跌唔夠１巴仙，報
１６２﹒４銀。
不過中芯（００９８１）就慘跌，因為管理層地震，蔣尚義辭任公司副董事長、執行董事及
董事會戰略委員會成員職務，全日跌３﹒８巴仙，報２２﹒６銀。
內房股繼續有炒作，瑞銀出報告話阿爺可能出更多措施支持房企的流動性。中國恒大
（０３３３３）升近１０巴仙，報２﹒７８銀；碧桂園服務（０６０９８）升３巴仙，報
６２﹒６銀；龍湖（００９６０）升２巴仙，報３９﹒３５銀；潤地（０１１０９）升２巴仙，
報３４銀。
工業製造板塊有資金流入。舜宇（０２３８２）升５巴仙，報２２６﹒２銀為表現最佳藍戰
士；洛玻（０１１０８）升８巴仙，報１３銀；京東方（００７１０）升５巴仙，報１０﹒２４
銀；比亞迪電子（００２８５）升１０巴仙，報３０﹒２５銀。
資金繼續炒通脹，消費股彈起。農夫山泉（０９６３３）升８巴仙，報４４﹒２５銀；潤啤
（００２９１）升３巴仙，報６３﹒１銀；海底撈（０６８６２）折讓８％配股，全日跌９巴仙
，報２０﹒２銀為表現最差藍戰士。
大家可以繼續持有些少科技股，始終近期強勢，建議美團（０３６９０）為首選。另外，筆
者覺得舜宇繼續有炒作動力，因為公司其實有元宇宙概念，應該有炒落後空間！
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