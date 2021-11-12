《真知灼見－溫灼培》美元雖升但市場早對「貨幣」失信心

《真知灼見》美匯指數今早（１２日）於亞洲市場報９５﹒１６４，是自２０２０年７月以

來最高水平。美元強表面看是由於美國本周公布１０月份通脹數字按年比高企６﹒２％，擔心聯

儲局會因而大幅加息從而使美元匯價上升。這肯定是導致美元升的原因之一。但當細想，美國面

對已見放慢的經濟增長（Ｑ３增長２％ｖｓＱ２增長６﹒７％），加上拜登政府龐大的財政赤字

（２８﹒８萬億美元），及還有待推出總值１萬億美元的大型基建方案等，大家認為聯儲局真有

能力大舉加息嗎？答案是否定的。這樣美元又何來升？

相信問題出自於美元以外最大貨幣競爭對手歐元身上。首先歐央行在貨幣政策上較聯儲局更

鴿派。歐央行行長拉加德上周才揚言明年也不加息。其次，相信更為重要，是《區域全面經濟夥

伴關系協定》（ＲＣＥＰ）即將於明年１月１日舉行。協議一旦生效，日本車將能以免關稅進入

中國市場。而在德國製造的汽車當中，據講，現在每四部車便有一部是輸往中國。試想，歐洲與

日本在汽車上是主要競爭對手。中國又是他們的主要競爭市場。當日本車進入中國可免關稅，而

歐洲車仍要面對關稅，歐洲車又如何與日本車競爭呢？所以歐元跌也是有其原因。而歐元跌正為

美元帶來支持。但倘若從金價及加密貨幣價格近期的大幅上升我們可見，基本上市場早已對「貨

幣」失去了信心！



《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

