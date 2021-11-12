《股市一周》內房股再現解困曙光，恒指回升但仍受制廿天線

《經濟通通訊社１２日專訊》大市本星期由周三起開始有資金流入，主要因為內房有望鬆綁

，容許以發債融資解決流動性風險問題。周內騰訊（００７００）公布的第三季業績亦未有太大

驚喜。恒指周三起的升浪至周四成功收復十天線，惟今日高開突破廿天線後獲利盤湧現，未能收

高於廿天線約２５４００。

周一，美國藥廠輝瑞旗下口服疫苗有研究進展，港股大部分疫苗概念股暴瀉，同為醫藥板塊

的藥明生物（０２２６９）受累跟跌，恒指全日收報２４７６３點，跌１０６點或跌０﹒４３％

。

周二，藥明生物等醫藥股反彈；內地擬向補習機構發牌規管，教育股跳升。另外因ＡＭＤ宣

布獲Ｍｅｔａ將在其資料中心導入ＡＭＤ的ＥＰＹＣ晶片，半導體股造好，恒指全日升４９點或

０﹒２％，報２４８１３。

周三，汽車股受美股特斯拉大跌拖累，上午大市整體表現較弱，但午後有指內地將容許房企

發行債務融資工具，資金急速追入內房股，刺激大市氣氛回升，恒指全日先跌後回升１８３點或

０﹒７４％，報２４９９６。



＊騰訊業績無驚喜＊



騰訊周三收市後公布業績，第三季純利按年只升３％，增值服務業務收入按年增長８％，本

土市場遊戲收入按年增長５％，國際市場遊戲收入增長２０％。其後多間大行下調騰訊目標價，

其中摩通由６３０元降至６１８元，予「增持」評級，指其廣告業務前景較預期弱，而且在未來

數季可能持續走弱，但國際市場漸受歡迎，前景將有所改善。騰訊全周報升３﹒８１％，報

４８５﹒２元。

周四，騰訊第三季純利未有驚喜，股價受壓；領展（００８２３）中期可分派收入總額按年

升１４％，刺激股價造好。另外，內房股升勢持續，帶動投資氣氛，恒指全日收報２５２４７，

升２５１點或１﹒０１％。

今日，雙１１完結銷情理想，京東（０９６１８）等電商股造好。另外，海底撈

（０６８６２）公布折讓８％配股籌２３﹒４億元，股價再度下插。恒指全日高開低走，升７９

點或０﹒３２％，報２５３２７。

恒指本周在２４４８１點至２５５２７點間波動，上下波幅１０４６點，全周升４５７點或

１﹒８４％，收報２５３２７點，日均主板成交１２５７億元，按周少近３％。國指本周在

８６７９點至９１８６點間波動，上下波幅５０７點，全周升２９３點或３﹒３３％，報

９１１４點；科指本周在６１５１點至６６０４點間波動，上下波幅４５３點，全周升２８９點

或４﹒６１％，報６５６５點。



＊輝瑞口服新冠藥震撼疫苗股＊



美國輝瑞藥廠本周初發布新冠口服膠囊Ｐａｘｌｏｖｉｄ，臨床試驗結果顯示，住院或死亡

風險降低８５％至８９％，並已向美國食品藥品監督管理局申請使用授權。本港開發新冠疫苗公

司股份周一大跌，騰盛博藥（０２１３７）單日跌近三成。儘管疫苗周內小有回彈，亦無力挽回

，全周騰盛博藥跌１３﹒３８％，報２２元；康希諾（０６１８５）跌１７﹒３６％，報１５９

元。周一藥明生物受拖累跌逾８％，惟周內反彈力度強勁，全周報升３﹒０４％，報１０５元。



＊內房有望自行解困受追捧＊



本星期內房股走勢反覆，在流動性風險偏高下，內房股一直維持弱勢，但至周三下午傳出中

國銀行間市場交易商協會於周二舉行的座談會，提到有部分房企近期擬在銀行間市場發債，以降

低房企的流動性風險，多隻內房股急彈。世茂（００８１３）更單日飆１７％。內房板塊過去兩

日表現亮眼，儘管今日出現獲利回吐，多隻股份全周依然報升；世茂升１５﹒０８％，報

１１﹒１４元；奧園（０３８８３）升２１﹒０１％，報２﹒６５元；龍湖（００９６０）升

１６﹒５９％，報３９﹒３５元；融創（０１９１８）升２４﹒０２％，報１７﹒０４元。



＊海底撈來回地獄又折返＊



海底撈周一公布將關閉３００間人流量不佳的門店，市場認為關閉門店有助改善其業績前景

，於是當日一度升超過一成。但於今日又宣布以先舊後新方式，折讓８％配股籌２３﹒４億元，

用以提升供應鏈管理和產品開發能力，以及償還銀行貸款融資等，故股價今日再度大挫超過９％

，全周累計跌４﹒０４％，報２０﹒２元。



＊下周日本及歐元區公布第三季ＧＤＰ＊



本港下周二（１６日）公布失業率，同日內地公布零售銷售數據、工業生產以及失業率。

國際方面，下周一日本公布第三季ＧＤＰ。下周二英國公布失業補助申請變動，歐元區公布

第三季ＧＤＰ，美國公布零售銷售數據。下周三英國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，歐元區公布ＣＰＩ。

下周四美國公布申請失業救濟金人數。下周五德國公布ＰＰＩ。（ｈｃ）

