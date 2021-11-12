《豐碩成果－盧穗欣》亞洲市場估值吸引，出口半導體前景佳

《豐碩成果》今年初開始，歐美國家經濟活動陸續重啟。歐美市場在之前數季已累積超過

２０％的升幅，美國經濟在第四季面臨所謂三座大山：一，聯儲局計劃退市；二，變種病毒蔓延

；三，國會快將表決加稅，影響投資者對後市的信心。歐美市場估值較高，環球資金有機會在高

位鎖定利潤，並轉移至估值較低的市場如亞洲市場，尋找投資機遇。



＊亞洲出口業前景樂觀＊



近年，歐美國家不斷將供應鏈多元化。不少企業都轉移陣地，在資源價格和工資較低的亞洲

國家尋找供應商，帶動亞洲的出口同製造業表現。亞洲國家去年較早期逐步走出疫情，而各地政

府也有實施刺激經濟政策，令今年上半年的經濟表現和企業盈利按年大幅上升。東亞聯豐相信隨

著疫苗接種率攀升、經濟環境轉好，供應鏈樽頸或可打破。配合環球需求上升，我們認為亞洲出

口業前景相當樂觀，估計出口貿易會持續推升區內經濟增長。另一方面，環球經濟復甦利好能源

及資源股如石油、煤炭的表現，天然資源豐富的亞洲國家亦會因此受惠。

亞洲各國之中，我們比較看好以下的板塊：



＊半導體製造業有優勢＊



首先是韓國及台灣的半導體及硬件製造業。 去年開始，大眾廣泛使用５Ｇ通訊，加上疫情

令消費以至商業活動大舉移師線上，令支援相關技術的半導體需求急增。台灣和韓國在半導體科

研及製造方面，一直雄據領導地位。雖然西方國家有意輸入半導體技術，但市場發展仍然遠遠落

後，我們認為中線來說，在需求急增及產能偏低的情況下，台灣及韓國的半導體製造業仍具有頗

大的競爭優勢。



＊印度電子商貿迎商機＊



接著就是印度電子商貿，商品及鋼鐵業。印度為世界人口排名第二的國家，雖然現時網絡滲

透率只有四成，但印度政府積極推行「數位印度」政策，務求使更多印度人能夠上網。印度第一

大電商更引入「貨到付款」及「無條件退換」機制，改變傳統消費模式，使市民愈來愈傾向線上

消費。於是，電子商貿繼續迎來龐大商機。



＊澳洲銀行工業股前景佳＊



我們認為澳洲銀行、工業及物流業房地產信託都值得留意。澳洲的金融體系發展成熟，經濟

也慢慢從去年的疫情中復甦，刺激借貸同投資服務。澳洲政府較早前退市令息率上升，有利銀行

業的利息收入業務。市場成熟發展，也造就更多資產併購活動的機遇。疫情大大提升物流業的需

求，物流服務和數據中心座落於優秀地段，能大幅降低工業及物流企業的成本，利好澳洲工業房

地產信託。投資團隊會提高澳洲房地產信託的比重，分散組合風險。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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