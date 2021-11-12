《積金有道－劉家怡》強積金基金轉換四大要點

《積金有道》近期中港股市似乎見有回暖跡象，而美股則持續上揚，帶動強積金美股基金類

別普遍跑贏中港股票基金類別。根據積金局最新資料顯示，市場上共有１１隻強積金美股基金，

截至１０月底，一年期年率化回報介乎２１﹒９９％至３１﹒９３％不等，十年期年率化回報亦

介乎１１﹒０５％至１６﹒７５％。惟投資市場變幻莫測，難免會引發部分投資者憂慮，擔心個

別市場隨時出現調整。如果強積金成員想換馬避險，應注意甚麼？



＊換馬前學懂四點＊



轉換基金前，宜先檢視原有投資組合，評估其風險及回報，分析是否符合個人投資目標及風

險承受能力，並慎重衡量是否需要作出調配，及應該怎樣調配；

認清個人投資取向，若成員擔心股市或出現調整，可以將現有強積金賬戶內的資產轉換至防

守性基金去避險。假如預計短期市場波動所造成的「陣痛」，不影響長遠上升趨勢，則可考慮維

持新供款的投資策略不變；若果覺得現有投資於某一市場或某一資產類別的基金，其未來增長機

遇已改變，亦可一併調整現有資產及未來供款的投資策略；

做個精明投資者，為自己挑選適合自己的強積金基金。要做到貨比三家並不困難，可透過受

託人定期發布的基金便覽等，深入了解基金的十大投資項目、基金資產分布、基金經理對市場的

觀點等，以選擇切合自己投資目標的基金。大家在作出投資決定後，亦要定期檢視強積金投資，

因應不同人生階段及自己的風險承受能力，制定適合的投資策略；

善用電子渠道換馬，例如透過受託人的網上平台或流動應用程式進行基金配置及調整，有助

提升管理效率。



＊轉移計劃涉及「間斷市場風險」＊



轉換基金一般不涉及任何收費，計劃成員透過網上平台或流動應用程式進行轉換，大多不設

次數限制，以我們的強積金平台為例，容許無限次免費轉換基金（保證基金類別除外），成員可

透過網上平台或流動應用程式進行轉換，可在短至一天內完成。不過大家要留意基金買入及賣出

均以未知價進行，與股票買賣有別。

若然想進一步轉投其他受託人的強積金計劃，就要留意「間斷市場風險」。成員將強積金從

一個受託人轉移至另一個受託人，轉移過程涉及基金買賣，由原計劃的受託人為閣下沽出所持有

的基金單位，將資金轉到另一個受託人，再由新計劃的受託人代為買入基金單位期間，一般會出

現為時一至兩星期的投資空檔期，期間強積金不會投資於任何基金，而基金價格可能因市場波動

而出現變化，有機會出現「低賣高買」，作出轉移強積金的決定前，要留意相關風險。

至於投資於保證基金的計劃成員，還有一點要留意，一般要符合某些條件方可取得本金或回

報保證。若然未滿足相關條件，便進行了資產轉移，或有機會無法獲得上述保證。

不少人對於投資市場波動相當緊張，然而，強積金投資期長達數十年，成員透過平均成本法

，每月定時定額持續買入基金單位，已經有助大大減低市場短期波動的影響。至於做足功課後決

意更改投資部署，便要留意上述注意事項，努力建構理想退休生活的保障網。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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