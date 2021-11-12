《品中資－羅國森》節能減排，令油股上升？！

《品中資》真的想不到，資源股的波幅可以如此嚇人。去年３月時，因為新冠肺炎疫情大流

行，對石油的需求急跌，令原油期貨價格一度跌至負數。但隨著疫情受控，疫苗面世，工業生產

逐步恢復，油價又從一個極端，逐步走向另一個極端。

截稿時，紐約期油價格已升至８１﹒４４美元一桶，而倫敦布蘭特期油也升至８２﹒５９美

元一桶，跟去年的極端形成強烈對比。在石油輸出國組織和其他產油國不願大幅減產的前提下，

我相信，中短期的油價是易升難跌的。

這還不止，保護地球，減少溫室氣體排放，將會是各國領袖未來幾十年的一項艱巨任務（截

稿前也得悉，中美兩個碳排放最多的國家，戲劇性地達成聯合宣言，同意攜手應對暖化危機，加

大減碳力度，並合作加強甲烷的排放）。但我認為，這個方向不但不會減低對石油的倚賴，反而

會增加石油的需求。

首先，比石油更「污染」的能源應該是煤炭，但煤炭和石油也算兄弟，因為在煤炭中可提鍊

的資源，也可以在石油中提鍊。如果煤炭逐步減產，這方面的資源可能會倚賴了石油。

另外，石油的副產品幾乎供應了現代文明社會大部分的塑料供應，暫時不似有明顯的替代，

因此，現實上，石油在可見的將來都不可能大幅減產。再者，不用石油，便用天然氣，其實，大

部分天然氣也是從石油而來。

如是的話，油價應該不會再大幅回落，尤其是產油國似乎不太願意增產（減產也可以賺很多

，那就不用多做功夫去增產吧！）。去年的疫情已經是一次非常極端的事情，要再發生一次也未

必容易。即使會，結果也可能是油價有一個短暫，甚至急速的調整，但最終也是可以回升的。



＊油價最高曾見１４７美元一桶＊



油價現水平是８０美元一桶左右，但１０年前左右，油價曾經升至１４７美元一桶的水平，

我暫時估計，油價不會這麼「癲」的，一來全球需求仍未回復正常，而加上油價太高，上游的勘

探活動便會增加，又會加速頁岩油的開採，但升至１００美元水平似乎又不是沒可能呢！

以三桶油為代表的油股，自去年大跌後，股價已經回穩，但以上游業務為主的中海油

（００８８３），股價從去年低位約６﹒４元反彈，至昨日收市的８﹒１３元計，大約升了二成

七；而以中下游業務為主的中石化（００３８６），從去年低位的３﹒１２元回升，至昨日

（１１日）收市的３﹒８９元計，大約升了兩成半，而最突出的要算上中下游業務相對平均的中

石油（００８５７），該股由去年２﹒１５８元的低位回升，以昨日收市的３﹒６３元計，大升

了六成八。



＊中海油推動潔淨能源＊



當然，中石油從早前高位回落的幅度也是三桶油之中最大的，達六成半，今次反彈最強也是

可以理解的。而中石油股價跌得特別厲害，也跟她的業績有關。

三桶油之中，去年的營業收入的倒退幅度相若，都是３０－３５％之間，但盈利倒退幅度差

異甚大。中海油因為主要集中上游業務，對油價最敏感，故盈利倒退近七成；但中石油也倒退近

六成就有點令人失望。至於中石化，去年盈利只倒退四成三，是三者之中較佳，也算是預期之內

。

隨著油價回升，今年三桶油的中期業績也大幅反彈，其中中海油的中期盈利高達３３３億元

（人民幣．下同），大增２﹒２倍。而中石油也大賺５３０億元（這數字已高於２０１８和

２０１９年的全年盈利，更何況２０２０年），去年同期是虧損的；至於中石化，則賺近４００

億元，去年同期同樣是虧損。

如果看好油價可以再升，以上游業務為主的中海油，應該最值得留意，加上該公司也積極拓

展潔淨能源，除加大力度開採天然氣外，也推動海上風力發電；因此，在三桶油之中，我仍然較

喜歡中海油，加上她的預期息率接近９厘，雖不及中石化的約１２厘，但她的股價上升潛力肯定

比中石化大（油價升對以鍊油業務為主的中石化不利）。我認為，現價買中海油是進可攻，退可

守的選擇。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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