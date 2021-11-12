《鍾之日記》人事地震中芯跌，調查收尾恒大彈

《鍾之日記》１１月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美匯指數升破９５關，隔晚美股收市個別發展，道指低收１５８點，中概股則表現向好。香

江魚缸今日反覆造好，恒指錄得四連升。恒指高開２７４點，重上２０天線（約２５４３６點）

，甫開曾升２７９點，見２５５２７點，創１１月２日以來新高，之後升勢回順，午後曾倒跌

３７點，見２５２１０點全日低，其後在Ａ股回升帶動下，港股由跌轉升，恒指最終收報

２５３２７，升７９點或０﹒３２％。恒指連升四日累計升５６４點。大市全日成交額

１３５３﹒９２億元。



＊中共第三個歷史性決議通過＊



中共十九屆六中全會昨日（１１日）在北京閉幕，審議通過黨史第三份歷史決議，並決定中

共第二十次全國代表大會於２０２２年下半年在北京召開。

中共中央今早就六中全會精神舉行發布會，中央宣傳部副部長王曉暉表示，六中全會最重要

的成果，是審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，這對更好堅

持和發展中國特色社會主義產生重大而深遠的影響。中央財經委員會辦公室副主任韓文秀在發布

會就為「共同富裕」解畫，指出推動共同富裕需要構建體現效率、促進公平的收入分配體系。絕

不能「殺富濟貧」，不能搞「逼捐」，因為那不符合共同富裕的本意，也不可能達到共同富裕的

目的。

滬深股市全日偏悶，軍工股領漲，地產、金融股回吐，滬綜指收升０﹒１８％，報

３５３９﹒１點，全周漲１﹒３６％，結束兩周連跌趨勢。人民銀行連續第六日進行１０００億

元人民幣７天期逆回購，累計本周淨投放２８００億元人民幣。兩市全日成交１０９９１億元人

民幣，按日減少２﹒１％。連續第１６個交易日成交突破１萬億。



＊台灣幫離開董事會，中芯高端晶片夢難圓＊



中芯國際（００９８１）管理層大地震，公司昨晚（１１日）公布，上任未滿一年的副董事

長兼戰略委員會成員蔣尚義宣布辭職，而公司另一領軍人物梁孟松同樣辭去執行董事職務，但繼

續擔任公司聯合首席執行官，至於獨立非執行董事楊光磊也宣布辭任。蔣、梁、楊三人曾於台積

電身居要職，如今全數退出董事會，目前中芯董事會內已經沒有台灣人，引發外界關注。上交所

昨晚向中芯國際發布監管工作函，原因暫未披露，中芯國際向內媒解釋稱，有關函件是交易所的

正常工作交流函。

蔣尚義去年加盟武漢弘芯，該公司資金鏈斷裂停工後蔣尚義轉投中芯，有報道指他當時對半

導體行業仍有強烈的熱情，不過中芯解釋蔣尚義辭職的原因，竟是「希望有更多時間陪伴家人」

，外界對這個理由不太信服。坊間盛傳蔣尚義加入中芯的任務是協助公司取得荷蘭ＡＳＭＬ公司

ＥＵＶ光刻機，蔣的離開或意味著中芯始終未能成功進口ＥＵＶ光刻機，以製造７納米或以下先

進製程晶片。

至於梁孟松被視為內地晶片產業的希望，他曾為台積電在半導體行業奠定頂尖地位，亦曾幫

助三星實現技術上的飛躍，當年加入中芯曾被媒體形容「中國半導體產業進入梁孟松時代」，如

今卻辭任執董，公司解釋梁是為了專注於履行其作為聯合首席執行官的職責。

另外值得留意的是，蔣梁二人曾經有段不太愉快的合作經歷。蔣尚義去年底獲提名委任為中

芯國際副董事長及執董，梁孟松在現場投了棄權票，還直接在會上遞交書面辭呈，稱自己感到不

再被尊重和信任，不過在半個月後梁孟松被成功挽留。

至於中芯國際剛剛公布的業績表現亦是喜中帶憂，營業收入約１４﹒１５億美元，創新高，

按季增加５﹒３％；惟季度純利按季大減５３﹒３％至約３﹒２１億美元，按年則揚２５﹒３％

。

中芯全日股價跌３﹒８％，報２２﹒６元。



＊恒大突升逾一成，傳銀保監調查近尾聲＊



中國恒大（０３３３３）今早股價一度微跌，午後升幅突然抽升逾一成，最多升１６％見

２﹒９４元，收市仍飆９﹒９％。

有外電引述消息指，中國銀保監對恒大和盛京銀行（０２０６６）的調查已接近尾聲，當中

包括考慮恒大主席許家印在盛京銀行處理恒大債務的角色，而報道指，當局可能會因為盛京銀行

、恒大單一對手風險過高，而採取潛在監管行動。恒大暫未回應有關報道。

另外，瑞銀最新研究報告指，據報房企近期擬在銀行間市場發債，而且併購融資有可能不會

計入「三條紅線」。瑞銀認為，這將為房企開啟新的融資渠道，加上容許國有房企收購同業資產

，有利於房企整體流動性，特別是那些資金緊絀的開發商。

市場憧憬政策監管是否有放寬跡象，中、港上市內房股連續兩日轉升，今日個別發展；潤地

（０１１０９）連升３日，升２﹒１％，龍湖（００９６０）升２﹒５％，碧桂園

（０２００７）升０﹒９％。不過外電引述知情人士表示，融創中國（０１９１８）正考慮出售

其文旅資產，以為後續的債務兌付做準備。融創吐１﹒１％，中海外（００６８８）跌０﹒８％

，奧園（０３８８３）跌２﹒６％。

知情人士透露，融創中國計劃整體出售其文旅資產運營板塊融創文旅，正在與部分潛在買家

接觸。知情人士未透露其估值，並稱交易仍在初步討論中，存在變數。



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