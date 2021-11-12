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12/11/2021 10:16

《Ａ股焦點》中芯國際ＡＨ齊插５％，人事大地震台灣幫退出董事會

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）管理層大地震
，公司昨晚（１１日）公布，上任未滿一年的副董事長兼戰略委員會成員蔣尚義宣布辭職，而公
司另一領軍人物梁孟松同樣辭去執行董事職務，但繼續擔任公司聯合首席執行官，至於獨立非執
行董事楊光磊也宣布辭任。蔣、梁、楊三人曾曾於台積電身居要職，如今全數退出董事會，目前
中芯董事會內已經沒有台灣人，引發外界關注。上交所昨晚向中芯國際發布監管工作函，原因暫
未披露。
　　蔣尚義去年加盟武漢弘芯，該公司資金鏈斷裂停工後蔣尚義轉投中芯，有報道指他當時對半
導體行業仍有強烈的熱情，不過中芯解釋蔣尚義辭職的原因，竟是「希望有更多時間陪伴家人」
，外界對這個理由不太信服。坊間盛傳蔣尚義加入中芯的任務是協助公司取得荷蘭ＡＳＭＬ公司
ＥＵＶ光刻機，蔣的離開或意味著中芯始終未能成功進口ＥＵＶ光刻機，以製造７納米或以下先
進製程晶片。
　　至於梁孟松被視為內地晶片產業的希望，他曾為台積電在半導體行業奠定頂尖地位，亦曾幫
助三星實現技術上的飛躍，當年加入中芯曾被媒體形容「中國半導體產業進入梁孟松時代」，如
今卻辭任執董，公司解釋梁是為了專注於履行其作為聯合首席執行官的職責。
　　另外值得留意的是，蔣梁二人曾經有段不太愉快的合作經歷。蔣尚義去年底獲提名委任為中
芯國際副董事長及執董，梁孟松在現場投了棄權票，還直接在會上遞交書面辭呈，稱自己感到不
再被尊重和信任，不過在半個月後梁孟松被成功挽留。
　　另外，集團昨公布第三季業績，營業收入約１４﹒１５億美元，創新高，按季增加５﹒３％
；惟季度純利按季大減５３﹒３％至約３﹒２１億美元，按年則揚２５﹒３％。該公司預計，第
四季度銷售收入按季增長１１％至１３％，毛利率介乎３３％到３５％之間。
　　中芯國際Ａ股價跌４﹒７％，報５５﹒７元人民幣；Ｈ股現跌５﹒１％，報２２﹒３港元。
（ｅｙ）
　

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