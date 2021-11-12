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12/11/2021 08:25

【六中全會】百年成就和歷史經驗決議通過，「二十大」明年召開

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中共十九屆六中全會１１日在北京閉幕，
會議審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》及《關於召開黨的第二
十次全國代表大會的決議》；決定中國共產黨第二十次全國代表大會於２０２２年下半年在北京
召開。
　　全會認為，「二十大」是中共進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進
軍新徵程的重要時刻，召開的一次十分重要的代表大會。
　　全會指出，全黨要團結帶領全國各族人民，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中
國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢，作出新的更大貢獻，以優異成績迎
接「二十大」的召開。

＊中共第三次「歷史性決議」＊

　　據《新華社》報道，站在中共建黨百年的新起點，最新的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大
成就和歷史經驗的決議》全面總結中共重大成就和歷史經驗，必將成為第二個百年征程的動員令

　　這是自１９２１年中國共產黨建黨以來第三次「歷史性決議」。在中共黨內規範性文件體系
中，以「決議」命名的文件很少，此前只有兩個關於歷史問題的「決議」，分別是１９４５年「
關於若干歷史問題的決議」和１９８１年「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，分別起到
了鞏固毛澤東和鄧小平領導人權威的作用。
　　此次六中全會高度評價了習近平新時代中國特色社會主義思想，認為「實現了馬克思主義中
國化新的飛躍」，而且黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位對推進中華民族偉大復
興「具有決定性意義」。會議稱，以習近平為中心的黨中央解決了許多長期想解決而沒有解決的
難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事。

＊全面深化改革開放，促進共同富裕＊

　　六中全會提到，要推動高質量發展，全面深化改革開放，促進共同富裕，推進科技自立自強
，堅持全面依法治國，統籌發展和安全，加快國防和軍隊現代化。現在，黨團結帶領中國人民又
踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。中共對「兩個一百年」戰略目標的具體描述是，
到建黨一百年時，全面建成小康社會；到新中國成立一百年時，全面建成社會主義現代化強國。
也即是說，在２０２０年完成全面建成小康社會的任務後，中國將開啟全面建成社會主義現代化
強國、實現第二個百年奮鬥目標的新時期。
　　會議還指出，百年來積累的寶貴歷史經驗包括要堅持黨的領導、堅持人民至上、堅持獨立自
主、堅持中國道路等「十個堅持」。會議歷數了黨的十八大以來在堅持黨的全面領導、經濟建設
、深化改革開放、生態文明建設、國防和軍隊建設、堅持「一國兩制」和推進祖國統一等諸多領
域的重大成就，認為這讓「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」。

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