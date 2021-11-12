【六中全會】百年成就和歷史經驗決議通過，「二十大」明年召開

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》中共十九屆六中全會１１日在北京閉幕，

會議審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》及《關於召開黨的第二

十次全國代表大會的決議》；決定中國共產黨第二十次全國代表大會於２０２２年下半年在北京

召開。

全會認為，「二十大」是中共進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮鬥目標進

軍新徵程的重要時刻，召開的一次十分重要的代表大會。

全會指出，全黨要團結帶領全國各族人民，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中

國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢，作出新的更大貢獻，以優異成績迎

接「二十大」的召開。



＊中共第三次「歷史性決議」＊



據《新華社》報道，站在中共建黨百年的新起點，最新的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大

成就和歷史經驗的決議》全面總結中共重大成就和歷史經驗，必將成為第二個百年征程的動員令

。

這是自１９２１年中國共產黨建黨以來第三次「歷史性決議」。在中共黨內規範性文件體系

中，以「決議」命名的文件很少，此前只有兩個關於歷史問題的「決議」，分別是１９４５年「

關於若干歷史問題的決議」和１９８１年「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，分別起到

了鞏固毛澤東和鄧小平領導人權威的作用。

此次六中全會高度評價了習近平新時代中國特色社會主義思想，認為「實現了馬克思主義中

國化新的飛躍」，而且黨確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位對推進中華民族偉大復

興「具有決定性意義」。會議稱，以習近平為中心的黨中央解決了許多長期想解決而沒有解決的

難題，辦成了許多過去想辦而沒有辦成的大事。



＊全面深化改革開放，促進共同富裕＊



六中全會提到，要推動高質量發展，全面深化改革開放，促進共同富裕，推進科技自立自強

，堅持全面依法治國，統籌發展和安全，加快國防和軍隊現代化。現在，黨團結帶領中國人民又

踏上了實現第二個百年奮鬥目標新的趕考之路。中共對「兩個一百年」戰略目標的具體描述是，

到建黨一百年時，全面建成小康社會；到新中國成立一百年時，全面建成社會主義現代化強國。

也即是說，在２０２０年完成全面建成小康社會的任務後，中國將開啟全面建成社會主義現代化

強國、實現第二個百年奮鬥目標的新時期。

會議還指出，百年來積累的寶貴歷史經驗包括要堅持黨的領導、堅持人民至上、堅持獨立自

主、堅持中國道路等「十個堅持」。會議歷數了黨的十八大以來在堅持黨的全面領導、經濟建設

、深化改革開放、生態文明建設、國防和軍隊建設、堅持「一國兩制」和推進祖國統一等諸多領

域的重大成就，認為這讓「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」。

