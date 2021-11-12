【北交所】北交所明日進行通關測試，８１家企業１５日上巿

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１２日北京專電》北交所發布通知表示，將於１１月１３日

開展開市通關測試。伴隨北交所開展開市通關測試，北交所開市進入倒計時階段。據測算，北交

所上市公司將達８１家。

北交所稱，為驗證各市場參與者技術系統對於北交所開市各類業務的技術準備情況，全國股

轉公司、北交所、中國結算、深證通、中證指數共同搭建測試環境供市場進行通關測試。

通關測試方案顯示，通關測試不額外設置測試場景，所有場景以２０２１年１１月１５日（

周一）生效的業務場景為準，參測機構應重點對以下六方面場景進行驗證。一是北交所行情更新

頻率為３秒一次；二是證券分層公告中不再顯示「精選層」，北交所上市公司的所屬層級顯示為

「北交所」；三是北交所首日上市股票（證券簡稱為Ｎ開頭）不設漲跌幅，觸發臨時停牌情形時

，北交所下發臨時停牌公告；原精選層平移股票漲跌幅限制保持３０％不變；四是前期已報送的

北交所合格投資者可以交易北交所上市公司股票；五是證券公司周邊系統、信息商行情系統功能

滿足技術規範要求；六是全國股轉系統基礎層、創新層股票交易、行情正常。

北交所首批上市公司將由精選層平移而來，截至１１月１１日晚間，精選層掛牌的企業數量

共有７１家。另外，在１１月１０日晚間，科達自控、恒合股份、志晟信息、同心傳動、中設咨

詢、中寰股份、漢鑫科技、廣道高新、大地電氣、晶賽科技１０家公司集體官宣已發行完成並在

北交所上市的相關公告。也就是說，上述８１家企業均是北交所的首批上市企業。

另外，１１月１１日晚間，北交所官網還發布辦理北交所行情信息許可使用有關事項，應當

符合具有公司法人資格和固定的經營場所；註冊資金１００萬元人民幣以上（含），具備為市場

提供可靠服務的能力；申請人、申請人的控股股東及申請人控股的公司近三年無違法經營記錄；

北交所要求的其他條件四方面條件。

