【內房困局】內房融資回暖，招商蛇口、光明地產齊發中期票據

《經濟通通訊社１２日專訊》內房融資環境回暖得到進一步證實，招商蛇口

（深：００１９７９）及光明地產（滬：６００７０８）齊公布將在銀行間市場發行中期票據。

招商蛇口公告，將在銀行間市場發行３０億元（人民幣．下同）中期票據，其中３年期和５

年期發行規模均為１５億元，主體和債項評級均為ＡＡＡ。其在另一份公告中稱，將發行

２０２１年度第九期超短期融資券，發行金額３０億元，期限２７０天。

光明地產公告，２０２１年度第三期中期票據發行方案，採取發行金額動態調整機制，基礎

發行金額為人民幣１億元，發行金額上限為人民幣５﹒８億元，債務融資工具期限為３年。該公

司中期票據募集說明書顯示，本次發行主體評級和債項評級均為ＡＡ＋，募集資金擬全部用於償

還１８光明房產 ＭＴＮ００２本息。

保利發展（滬：６０００４８）昨日（１１日）公告擬在銀行間債券市場發行２０億元中期

票據。

銀行間市場交易商協會在９日舉行房地產企業代表座談會，招商蛇口、保利發展、碧桂園

（０６０９８）等幾間債務狀況較好的房企近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

有債券從業人士表示，座談會的召開，意味著房地產企業境內發債的相關政策會有所鬆動，銀行

等機構投資者也會通過債券投資等方式重新為房企「輸血」，防止房企資金鏈進一步惡化。

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