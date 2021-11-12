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即市新聞

12/11/2021 09:02

【雙１１】阿里成交額５４０３億元創新高，按年增幅放緩至８％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下天貓雙１１促銷活動落下帷幕，
為期１１天的活動共錄得商品成交額（ＧＭＶ）５４０３億元（人民幣．下同），按年增長
８﹒４５％，但增速明顯放緩，也是自０９年雙１１活動舉辦以來，增幅首次僅錄單位數增長。
　　阿里巴巴表示，去年雙１１成交額千萬元的７８個品牌，今年雙１１成交額突破了１億元大
關。此外，６９８個品牌的成交額實現從去年雙１１的百萬級跨越到今年雙１１千萬級別。超過
４５％的消費者為９０後及００後，其中參與雙１１的００後消費者人數按年增加２５％。

＊楊光：今年雙１１錄得穩健及具質量的增長＊

　　今年雙１１，有２９萬品牌參與，其中６５％為中小企業、產業帶商家及新品牌。欠發達地
區的農業產業帶錄得強勁銷售，相關農產品ＧＭＶ同比增長２０％。
　　阿里巴巴集團副總裁、天貓事業群副總裁楊光表示︰「今年雙１１錄得穩健及具質量的增長
，折射出中國消費活力。作為平台，我們借助雙１１的力量履行社會責任，體現我們建設可持續
發展未來的承諾，今年雙１１別具里程意義。」
　　重拳監管下，阿里巴巴今年對最終商品成交額（ＧＭＶ）的公布轉趨低調，早前阿里巴巴首
席市場官董本洪此前已指，今年天貓雙１１的關注重點已由商品交易額（ＧＭＶ）增長轉移至可
持續發展增長。（ｄｗ）

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