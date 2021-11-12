【新冠肺炎】全國昨新增７９宗本土確診，遼寧５２宗最多

《經濟通通訊社１２日專訊》國家衛健委公布，１１月１１日，全國確診者新增確診９８宗

新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例１９宗；本土病例７９宗（遼寧５２宗，均在大連市

；河南１２宗，其中鄭州市６宗、周口市６宗；北京６宗，其中海澱區４宗、朝陽區２宗；黑龍

江５宗，均在黑河市；河北２宗，均在辛集市；江西１宗，在上饒市；雲南１宗，在德宏傣族景

頗族自治州），含１６宗由無症狀感染者轉為確診病例（河南１１宗，遼寧５宗）。無新增死亡

或疑似病例；新增治癒出院６４宗。此外，新增無症狀感染５３３宗，１７６宗為本地個案。

境外輸入現有確診病例３７７宗，現有疑似病例２宗。累計確診病例９８２８宗，累計治愈

出院病例９４５１宗，無死亡病例。

截至１１月１１日２４時，現有確診病例１２８０宗（其中重症病例２０宗），累計治愈出

院病例９２１８３宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例９８０９９宗，現有疑似病

例２宗。新增無症狀感染者３５宗，其中境外輸入２３宗，本土１２例；當日轉為確診病例１６

宗。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８９１９宗。其中，香港特別行政區１２３７７宗（出

院１２０３７宗，死亡２１３宗），澳門特別行政區７７宗（出院７６宗），台灣地區

１６４６５宗（出院１３７４２宗，死亡８４８宗）。（ｃａ）





