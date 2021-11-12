【雙１１】旅遊平台飛豬成交額同比增６成，１２個品牌成交破億

《經濟通通訊社１２日專訊》飛豬數據顯示，雙１１期間飛豬活動商品成交額同比增長超
６０％，山東航空、雅高、長隆、萬豪、洲際、凱悅、上海迪士尼度假區、萬達、希爾頓、開元
森泊、紅樹林、北京環球度假區１２個品牌成交額突破１億元人民幣。
雙１１期間北京環球度假區冬春漫游卡等三大新品累計銷量超７萬件，８家航空公司「隨心
飛」產品累計銷量超１０萬件。（ｄｗ）
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