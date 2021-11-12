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12/11/2021 16:41

【新冠疫苗】外交部：中國２０２１年對外提供２０億劑疫苗

　　《經濟通通訊社１２日專訊》外交部新聞發言人汪文斌在記者會上表示，中國迄今已向世界
１１０多個國家和國際組織提供了超過１７億劑的疫苗，２０２１年全年將努力對外提供２０億
劑。
　　汪文斌還表示，中國已向「新冠疫苗實施計劃」供應超過了７０００萬劑疫苗，並捐贈１億
美元，還同３０多個國家發起了「一帶一路」疫苗合作伙伴關係倡議，同１９個發展中國家開展
疫苗聯合生產，已成為世界上對外提供新冠疫苗最多的國家。（ｄｗ）
　

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