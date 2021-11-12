《廣匯論勢－鄭廣復》負利率加劇成為金價上升催化劑

《廣匯論勢》美國勞工部周三公布１０月份消費物價指數，反映通脹率升到６﹒２％的逾

３０年高位後，七大主要非美貨幣即時全線下挫，這是匯市投資者長年累月的經驗造成的自然神

經反射作用所致，邏輯是市場因此預期會加快聯儲局退市步伐，當然亦代表會更早加息。然而，

與美元長期呈負相關性的金價亦上升，且突破今年６月１６日以來的橫行區阻力位１８３５美元

，量度上升目標約為１９８４美元。



＊黃金亮出抗通脹王牌＊



筆者認為金價走強有幾大原因，通脹上升是說對了一半，另一半是因為美元利率仍然處於歷

史低位，通脹加劇令實際負利率情況更嚴重；其次，雖然聯儲局已展開退市進程，但卻未有明確

加息時間表，而市場預期通脹將會進一步惡化的情況下，久久未有表現的黃金豈會不亮出世人賦

與的抗通脹王牌？



此外，ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ（全球最大黃金ＥＴＦ）持倉量，在今年６月１９日達到

１０５３﹒１噸後持續下降，而在９月２４日第三次降至１０００噸以下後無力重返其上，１１

月５日更降至９７５﹒４１噸，昨天則輕微增加０﹒５８噸至９７５﹒９９噸。我相信實際負利

率情況在未來一年都不會改變，倘若ＳＰＤＲ持倉在一段較長時間內出現淨增持，將是市場對金

價短中期看漲的訊號，金價後市傾向將會進一步攀升。



＊１９２５美元為下一挑戰目標＊



從江恩正方形觀察，１８３５美元位於１３５度角阻力位，而１８６５美元則位於９０度垂

直角的強大阻力位，金價周三雖曾升至１８６８美元，但最終回落至１８５０美元以下收市，故

此，金價短期料於１８３５至１８６５美元整固，一旦明確站穩在１８６５美元以上，甚至以強

勁的升勢突破１８７０美元，則可以預期，金價將向下一個重要阻力 位於江恩正方形的水平角

的１９２５美元進發！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

