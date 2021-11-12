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12/11/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國碳達標任重道遠

　　《神州縱橫》中國國務院發布了關於做好碳達峰碳中和工作的「意見」，到達了一些基本原
則及政策大方向，但仍須有更具體的落實方案。
　
＊應對減排作出具體規劃＊
　
　　中國提出碳達峰等目標後引起了一些質疑聲音。一方面西方認同目標但質疑中國能否達標。
另方面有國人質疑追求達標會否妨礙改善民生及推動發展，拉閘限電事件自然增添了疑慮。相信
「意見」的公布有助各方了解中國取態，但卻未能真正消除疑問，因為「意見」過於粗疏簡概，
未有論證達標的可行性及具體的達標行動計劃，只是定下了一些方向。顯然「意見」只能是第一
步，更詳盡的方案必須盡早敲定並公布、推行。為此筆者建議在制定計劃時須注意以下幾點：（
一）進行兩個計量。（二）切成三個盲目。（三）對五方面設入更加重視。兩個計量之一是評估
中國能源長期需求，要考慮到特殊因素如極端氣候及信息化、　自動化、電氣化等需要。之二是
科學地計算中國的排放。要把出口制定的排放扣除，外國的帳不能算到自己頭上。還要評估人均
累計排放：這肯定要比發達國的低，它們排了幾百年且人均耗能也大得多。中國必須在這兩個計
量的基礎上確定減排速度，不應盲目求快。另方面則要精心設計減排方案，考慮各種不同途徑的
功效及成本。在這方面要防止三個盲目及實行五個重點關注，從而做好減排規劃，務求客觀科學
及高效。
　
＊要注意五大領域開發＊
　
　　三個盲目是：（一）過快減低煤耗。煤乃中國最主要的能源資源，不單是能供主力，還要以
煤代油氣保能源安全，油氣的入口依賴已偏高。控制煤耗只應針對發電及供熱用煤，煤化工用量
不應限制。（二）過度限制雙高項目。這些項目亦是國計民生及出口所需，故不能削足適履。要
注意不少高新科技項目就屬雙高。（三）一刀限制煤電項目出口。這不單有損中國企業利益，還
會損害「一帶一路」合作及中國對外形象，如被視為助西方制裁發展中國家。事實上這也不合理
，許多後進國排放不多，為助其發展應予寬容。要減排西方應先限制煤油汽車出口。若真要限煤
電出口中國也須提供替代選項，如可再生能源或核電等。最後，在減排技術及項目的選擇上千頭
萬緒，當中有五大領域尤關重要：（一）核電要大發展，中國已具備相關能力及優勢。（二）要
解決大規模可再生能源的穩定供給問題，和更注意地熱及海洋能的開發。（三）加大開發及推廣
應用碳捕獲技術力度，由此減少對化石能源的壓力。（四）加力推動循環經濟發展。（五）改變
社會運作及生活方式以便節能減排。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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