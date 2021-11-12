《神州縱橫－凌昆》中國碳達標任重道遠

《神州縱橫》中國國務院發布了關於做好碳達峰碳中和工作的「意見」，到達了一些基本原

則及政策大方向，但仍須有更具體的落實方案。



＊應對減排作出具體規劃＊



中國提出碳達峰等目標後引起了一些質疑聲音。一方面西方認同目標但質疑中國能否達標。

另方面有國人質疑追求達標會否妨礙改善民生及推動發展，拉閘限電事件自然增添了疑慮。相信

「意見」的公布有助各方了解中國取態，但卻未能真正消除疑問，因為「意見」過於粗疏簡概，

未有論證達標的可行性及具體的達標行動計劃，只是定下了一些方向。顯然「意見」只能是第一

步，更詳盡的方案必須盡早敲定並公布、推行。為此筆者建議在制定計劃時須注意以下幾點：（

一）進行兩個計量。（二）切成三個盲目。（三）對五方面設入更加重視。兩個計量之一是評估

中國能源長期需求，要考慮到特殊因素如極端氣候及信息化、 自動化、電氣化等需要。之二是

科學地計算中國的排放。要把出口制定的排放扣除，外國的帳不能算到自己頭上。還要評估人均

累計排放：這肯定要比發達國的低，它們排了幾百年且人均耗能也大得多。中國必須在這兩個計

量的基礎上確定減排速度，不應盲目求快。另方面則要精心設計減排方案，考慮各種不同途徑的

功效及成本。在這方面要防止三個盲目及實行五個重點關注，從而做好減排規劃，務求客觀科學

及高效。



＊要注意五大領域開發＊



三個盲目是：（一）過快減低煤耗。煤乃中國最主要的能源資源，不單是能供主力，還要以

煤代油氣保能源安全，油氣的入口依賴已偏高。控制煤耗只應針對發電及供熱用煤，煤化工用量

不應限制。（二）過度限制雙高項目。這些項目亦是國計民生及出口所需，故不能削足適履。要

注意不少高新科技項目就屬雙高。（三）一刀限制煤電項目出口。這不單有損中國企業利益，還

會損害「一帶一路」合作及中國對外形象，如被視為助西方制裁發展中國家。事實上這也不合理

，許多後進國排放不多，為助其發展應予寬容。要減排西方應先限制煤油汽車出口。若真要限煤

電出口中國也須提供替代選項，如可再生能源或核電等。最後，在減排技術及項目的選擇上千頭

萬緒，當中有五大領域尤關重要：（一）核電要大發展，中國已具備相關能力及優勢。（二）要

解決大規模可再生能源的穩定供給問題，和更注意地熱及海洋能的開發。（三）加大開發及推廣

應用碳捕獲技術力度，由此減少對化石能源的壓力。（四）加力推動循環經濟發展。（五）改變

社會運作及生活方式以便節能減排。《資深評論員 凌昆》



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