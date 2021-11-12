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12/11/2021 09:27

【人行操作】人行千億逆回購利率持平，本周淨投放２８００億元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％。
　　人行連續第六日進行１０００億元逆回購，公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今
日零淨投放零回籠，累計本周淨投放２８００億元。（ｃａ）

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