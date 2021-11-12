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12/11/2021 15:53

【數據前瞻】機構料１０月三駕馬車失速，消費增速回落至３﹒５％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》統計局將於下周一（１５日）公布內地１０月工業、投資及消
費數據。據《路透》綜合逾２０家機構預測中值顯示，在國內新一輪疫情散點式爆發、冬季錯峰
停產等多重因素影響下，１０月「三駕馬車」的增速料全面回落。其中，１０月規模以上工業增
加值同比增速料放緩至３％，為去年３月以來最低（９月為同比增３﹒１％）；疫情擴散對旅遊
消費等服務業消費形成壓制，預計１０月社會消費品零售總額同比增速小幅回落至３﹒５％（９
月為同比增４﹒４％）。
　　與此同時，內地對房地產市場的調控力度未見明顯鬆綁，疊加房地產稅改革試點政策推出，
地產投資持續回落，製造業投資和基建投資發力不明顯，預計首１０月固定資產投資累計同比增
速放緩至６﹒２％，為去年１２月以來最低（１－９月同比增７﹒３％）。
　　交通銀行金融研究中心報告引述數據顯示，受限電限產影響，１０月高爐開工率進一步下降
，已經降至５３％，按年跌近１５％。國慶後全國粗鋼產量約１８７萬噸╱日，較９月和去年同
期大幅減少。
　　投資方面，中泰證券研究所周岳團隊認為，地產投資仍是主要拖累項。從需求端看，投資者
的投機行為受限、居民購房意願受到衝擊，房價下行壓力增加；從供給端看，房地產市場存量供
給增加，進一步導致房價下降，開放商的投資意願降低。不過，招商證券宏觀團隊認為，在房地
產信貸放鬆措施落地後，年末地產投資或邊際改善。（ｗｌ）

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