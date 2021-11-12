《經濟通通訊社１２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）投資內房華夏
幸福（滬：６００３４０）踩雷後，數百億元減值撥備令公司盈利能力急挫。據外電稍早引述知
情人士報道，中國平安尋求出售所持汽車服務門戶網站汽車之家（０２５１８）約４４％股權。
根據汽車之家當前估值，這部分股權價值約為２１﹒５億美元（約１６７﹒７億港元）。中國平
安最新回應《上海證券報》稱，沒有相關信息，對市場傳言不予置評。（ｗｌ）
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12/11/2021 17:42
傳擬出售汽車之家約４４％股權，平保（２３１８）回應：不予置評
《經濟通通訊社１２日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）投資內房華夏
幸福（滬：６００３４０）踩雷後，數百億元減值撥備令公司盈利能力急挫。據外電稍早引述知
情人士報道，中國平安尋求出售所持汽車服務門戶網站汽車之家（０２５１８）約４４％股權。
根據汽車之家當前估值，這部分股權價值約為２１﹒５億美元（約１６７﹒７億港元）。中國平
安最新回應《上海證券報》稱，沒有相關信息，對市場傳言不予置評。（ｗｌ）
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