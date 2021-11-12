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12/11/2021 08:45

【Ａ股外援】ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數新納合盛矽業等５３隻股份

　　《經濟通通訊社１２日專訊》ＭＳＣＩ明晟１２日公布全球標準指數成分股半年度檢討結果
顯示，ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數新納入５３個成分股，剔除３０個成分股。所有變動將於１１
月３０日收市後生效。
　　新納入的市值前三大個股為合盛矽業（滬：６０３２６０）、舍得酒業
（滬：６００７０２）、藏格控股（深：０００４０８）。ＭＳＣＩ中國全股票指數新納入６８
個成分股，剔除５２個成分股；新納入的市值前三大個股為合盛矽業、中國中車（０１７６６）
（滬：６０１７６６）Ｈ股、中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）Ｈ股。
　　ＭＳＣＩ在半年度指數評估結果中表示，納入ＭＳＣＩ新興市場指數的市值前三大個股為合
盛硅業、中國中車、以及《絕地求生》出品方、南韓遊戲公司魁匠團。

＊中國Ａ股在岸指數剔除虹軟科技等３０個成分股＊

　　ＭＳＣＩ中國Ａ股在岸指數剔除３０個成分股，包括虹軟科技、華宇軟體、藍色游標、康華
生物、中國醫藥、招商積餘、中南傳媒、中文傳媒、神州資訊、國睿科技、格力地產、錦龍股份
、濱江集團、華髮股份、濟川藥業、紫金銀行、九陽股份、南京新百、中公教育、陝國投Ａ、良
信股份、上海機電、海普瑞、金證股份、景旺電子、國網通信、維信諾、美亞柏科、遊族網路、
海正藥業。
　　另外，新納入５３個成分股，包括中信博、道通科技、中航重機、鄭州銀行、北摩高科、華
峰測控、京運通、寒武紀、太陽能、節能風電、多氟多、愛博醫療、嘉元科技、長川科技、立昂
微、合盛矽業、湖北宣化、長遠鋰科、遠興能源、固德威、龍蟠科技、雙星新材、江特電機、金
力永磁、金博股份、新強聯、富臨精工、德業股份、諾德股份、龐大集團、平煤股份、愛旭股份
、美迪西、萬業企業、捨得酒業、德方納米、科達利、新產業、星源材質、川能動力、思源電氣
、天山鋁業、西藏礦業、西藏珠峰、天順風能、芯原股份、永泰能源、三角防務、揚傑科技、融
捷股份、藏格控股、永太科技、齊翔騰達。（ｃａ）

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