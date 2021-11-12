【新冠疫苗】專家委員會下周一討論降科興接種下限至３歲

《經濟通通訊社１２日專訊》新冠疫苗顧問專家委員會，下周一（１５日）將討論降低科興
疫苗接種年齡下限至３歲的申請。
本港目前只容許１８歲或以上人士接種科興疫苗。政府上月中收到科興申請，將疫苗在本港
的適用年齡擴闊至３歲或以上，申請將交給疫苗顧問專家委員會考慮及審批，並向食物及衞生局
局長提出建議。（ｃｌ）
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