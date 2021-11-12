【香港政情】黎智英等３人涉六四非法集結案，押後至下月９日裁決

《經濟通通訊社１２日專訊》前壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英、鄒幸彤及何桂藍等３
人，涉嫌在去年六四維園非法集結案，今日在區院續審，控辯雙方完成結案陳詞，法官把案件押
後至１２月９日裁決。
控罪指，黎智英和鄒幸彤去年６月４日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而
參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參
與未經批准集結。（ｃｌ）（ｚｚ）
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