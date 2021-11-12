【立會選舉】１２月立法會選舉選民投票無須使用「安心出行」

《經濟通通訊社１２日專訊》選舉事務處今日為２０２１年立法會換屆選舉投票站主管級工

作人員舉行首場投票管理訓練，以確保１２月１９日投票日投票站運作暢順。選管會主席馮驊特

別提到是次選舉所有選民╱獲授權代表進入投票站投票，無須使用「安心出行」流動應用程式或

其他替代措施。選舉事務處會聯繫所有借出場地的政府部門配合有關安排。



＊６２０個票站逾３﹒６萬名公務員擔任選舉工作＊



選舉事務處會於投票日在全港１０個地方選區設立超過６２０個投票站，為超過４４７萬名

選民服務。投票日會有超過３﹒６萬名來自政府不同政策局╱部門的公務員在不同崗位擔任選舉

工作。選舉事務處正全力為選舉實務安排作準備。馮驊法官向約１５００名出席的主管級工作人

員介紹是次選舉的新安排。



＊進入點票站人士必須使用「安心出行」＊



在點票站方面，除獲豁免人士（即１２歲以下和６５歲或以上的人士，以及使用「安心出行

」有困難的殘疾人士）外，所有進入點票站的人士都必須使用「安心出行」流動應用程式。獲豁

免人士在進入點票站時則必須將姓名、聯絡電話、到訪日期和時間等記錄在登記表格。

馮驊指，於投票日會密切監察整個選舉的進行，並竭盡所能，致力確保是次選舉在公開、公

平及誠實情況下進行，亦感謝大家對今次選舉的支持和貢獻。



＊確保投票流程暢順，盡早確認點票結果＊



內地事務局局長曾國衞勉勵同事在選舉期間，須特別注意兩點：一是在投票期間須確保發票

、投票流程暢順，並開放足夠發票櫃枱及投票間，從而盡量縮短選民的輪候時間；而若選民過度

集中在高峰時段投票時，工作人員亦要做好現場維持秩序的工作。二是在投票結束後，盡快將投

票站轉為點票站，並抓緊每個點票流程，以期盡早確認點票結果。（ｃｌ）





