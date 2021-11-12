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12/11/2021 08:07

【企業盈喜】奧克斯（０２０８０）料中期虧轉賺９００萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》奧克斯國際（０２０８０）公布，預期截至９月３０日止中期
綜合溢利約９００萬元，而去年同期虧損約７００萬元。
　　該集團指，預期轉虧為盈主因香港的會所及餐廳業務市場及經營條件逐漸由　ＣＯＶＩＤ－
１９疫情中復甦，期內生活娛樂分部收益增加約９６０萬元，以及因疫情對餐廳及酒吧門市造成
負面影響，去年同期錄得一次性商譽減值虧損約７３０萬元
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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