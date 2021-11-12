【企業盈喜】奧克斯（０２０８０）料中期虧轉賺９００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》奧克斯國際（０２０８０）公布，預期截至９月３０日止中期
綜合溢利約９００萬元，而去年同期虧損約７００萬元。
該集團指，預期轉虧為盈主因香港的會所及餐廳業務市場及經營條件逐漸由 ＣＯＶＩＤ－
１９疫情中復甦，期內生活娛樂分部收益增加約９６０萬元，以及因疫情對餐廳及酒吧門市造成
負面影響，去年同期錄得一次性商譽減值虧損約７３０萬元
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事11/11/2021
《神州經脈》中美發氣候宣言 監管釋流動性救房企 滬指返三千五
|財經熱話11/11/2021
【騰訊績後】三大業務成騰訊未來增長引擎 專家籲候低伺機買入！
|財經熱話11/11/2021
《雙11狂熱》阿里京東銷售再傳捷報 惟監管陰霾後市難盡樂觀
|市場動向11/11/2021
198理財的誕生 自於初心一個「懶」字
|中國故事11/11/2021
《京城近觀》今年冬天會有多冷？
|FOCUS11/11/2021
【FOCUS】拜登「首務」抗通脹 鮑威爾祭旗成選項?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰