【企業盈喜】奧克斯（０２０８０）料中期虧轉賺９００萬元

《經濟通通訊社１２日專訊》奧克斯國際（０２０８０）公布，預期截至９月３０日止中期

綜合溢利約９００萬元，而去年同期虧損約７００萬元。

該集團指，預期轉虧為盈主因香港的會所及餐廳業務市場及經營條件逐漸由 ＣＯＶＩＤ－

１９疫情中復甦，期內生活娛樂分部收益增加約９６０萬元，以及因疫情對餐廳及酒吧門市造成

負面影響，去年同期錄得一次性商譽減值虧損約７３０萬元

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

