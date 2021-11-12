【北水炒Ｄ乜】淨流出６﹒９億人幣，買中海外沽騰訊

《經濟通通訊社１２日專訊》恒指周四（１１日）低開１４０點，報２４８５６點。最高升
３２８點報２５３２４點，最低跌１５９點報２４８３６點。恒指收報２５２４７點，升２５１
點或１﹒０１％。
按額度計算，北水全日淨流入６﹒９億元人民幣，減少７５﹒１％。中國海外發展
（００６８８）、信達生物（０１８０１）、融創中國（０１９１８）；淨賣出最多的依次是騰
訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）。
主板成交１３６３﹒４４億元增加０﹒１％。其中港股通成交３１８﹒２億元，佔總成交
２３﹒３％。
＊瑞銀料更多支持房地產措施將出台＊
投行瑞銀最新研究報告指出，中國可能有更多房地產支持性措施出台，資金渠道和銷售收入
將是支持樓市的關鍵。與房地產商溝通後，瑞銀認為，資金渠道和銷售收入將是支持樓市的關鍵
。除了銀行間發債帶來幫助外，放鬆預售資金用途亦有助房企兌付離岸╱在岸債務。一旦債券投
資者看到房企有新的資金來源，離岸和在岸債市可能會復甦，從而允許房企為其債務再融資。
中國海外發展升５﹒０６％報１８﹒７元，北水淨買入５﹒９億元。信達生物跌６﹒０５％
報７５﹒３元，北水淨買入２﹒９億元。融創中國升８﹒４４％報１７﹒２２元，北水淨買入２
億元。騰訊控股跌１﹒２４％報４７７﹒６元，北水淨賣出２９﹒７億元。美團升１﹒８％報
２８２﹒４元，北水淨賣出５億元。建設銀行升０﹒７７％報５﹒２３元，北水淨賣出２﹒６億
元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國海外發展 （００６８８） ５﹒９０
信達生物 （０１８０１） ２﹒８９
融創中國 （０１９１８） ２﹒０４
快手 （０１０２４） ２﹒０１
華虹半導體 （０１３４７） １﹒７８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
沽出最多港股
＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） －２９﹒７４
美團 （０３６９０） －５﹒０２
建設銀行 （００９３９） －２﹒６１
龍源電力 （００９１６） －２﹒５０
舜宇光學科技 （０２３８２） －２﹒４９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動